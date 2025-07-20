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В Каменске-Уральском в ДТП погибла 18-летняя девушка без водительских прав
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Смертельная авария произошла в ночь на 26 июля в Каменске-Уральском. Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, около 01.10 на улице 4-Пятилетки, в районе дома №29, перевернулся автомобиль «Рено Сандеро».
По предварительным данным, за рулём находилась 18-летняя местная жительница. Девушка ехала со стороны посёлка Мартюш в сторону улицы Кутузова, не справилась с управлением, допустила занос, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Водительница погибла на месте.
Пассажир автомобиля, 22-летний молодой человек, с множественными травмами был доставлен в больницу Каменска-Уральского. Известно, что девушка не имела водительских прав, ранее не привлекалась к административной ответственности, а в момент ДТП оба находились в салоне без ремней безопасности.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят, в каком состоянии находилась девушка за рулём, и какие ещё факторы могли повлиять на трагедию.
По предварительным данным, за рулём находилась 18-летняя местная жительница. Девушка ехала со стороны посёлка Мартюш в сторону улицы Кутузова, не справилась с управлением, допустила занос, после чего машина съехала в кювет и опрокинулась. Водительница погибла на месте.
Пассажир автомобиля, 22-летний молодой человек, с множественными травмами был доставлен в больницу Каменска-Уральского. Известно, что девушка не имела водительских прав, ранее не привлекалась к административной ответственности, а в момент ДТП оба находились в салоне без ремней безопасности.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначена судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установят, в каком состоянии находилась девушка за рулём, и какие ещё факторы могли повлиять на трагедию.
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