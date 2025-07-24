В Свердловской области за сутки ликвидированы восемь пожаров, на водоёмах обнаружены два тела

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки спасатели МЧС России по Свердловской области восемь раз выезжали на тушение пожаров. Два из них произошли в жилом секторе — в городе Реж и в селе Рыбниковское, сообщают в региональном управлении МЧС.В Реже по улице Машиностроителей загорелся частный дом и надворные постройки. Пожар охватил 90 квадратных метров, ликвидировать возгорание удалось за 37 минут. В тушении участвовали 12 человек и 4 единицы техники. В селе Рыбниковское на улице Советской горела частная баня. Там огонь распространился на 15 квадратов, и пожарные справились за 11 минут. В обоих случаях причины устанавливаются дознавателями.Также зарегистрировано возгорание мусора в неэксплуатируемом здании по улице Латвийской в Екатеринбурге. Пожар площадью 12 квадратов был потушен за 5 минут.По данным МЧС, причиной 37% пожаров за последнее время стало неосторожное обращение с огнём.На водоёмах региона зафиксированы два происшествия со смертельным исходом. В Артинском городском округе, на акватории реки Уфа, обнаружено тело мужчины. Аналогичный случай произошёл в Первоуральске — в реке Чусовой также найден погибший. В обоих случаях ведутся оперативно-следственные мероприятия.