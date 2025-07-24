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В Свердловской области за сутки ликвидированы восемь пожаров, на водоёмах обнаружены два тела

12.56 Суббота, 26 июля 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
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За прошедшие сутки спасатели МЧС России по Свердловской области восемь раз выезжали на тушение пожаров. Два из них произошли в жилом секторе — в городе Реж и в селе Рыбниковское, сообщают в региональном управлении МЧС.

В Реже по улице Машиностроителей загорелся частный дом и надворные постройки. Пожар охватил 90 квадратных метров, ликвидировать возгорание удалось за 37 минут. В тушении участвовали 12 человек и 4 единицы техники. В селе Рыбниковское на улице Советской горела частная баня. Там огонь распространился на 15 квадратов, и пожарные справились за 11 минут. В обоих случаях причины устанавливаются дознавателями.

Также зарегистрировано возгорание мусора в неэксплуатируемом здании по улице Латвийской в Екатеринбурге. Пожар площадью 12 квадратов был потушен за 5 минут.

По данным МЧС, причиной 37% пожаров за последнее время стало неосторожное обращение с огнём.

На водоёмах региона зафиксированы два происшествия со смертельным исходом. В Артинском городском округе, на акватории реки Уфа, обнаружено тело мужчины. Аналогичный случай произошёл в Первоуральске — в реке Чусовой также найден погибший. В обоих случаях ведутся оперативно-следственные мероприятия.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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11:14 В Свердловской области перекрыли дороги в Богдановичском районе, Невьянске и Нижней Туре
10:59 Часть Орджоникидзевского района Екатеринбурга останется без света на одну ночь
22:12 В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
22:07 Журналиста Дмитрия Колезева* внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
21:00 Искусству киномонтажа поучат в Ельцин-центре
20:48 Напавшему с ножовкой на друга жителю Асбеста предстоит исправно потрудиться
20:13 Музыкальную школу в Екатеринбурге оснастили настоящим органом
19:24 Закладчица из Первоуральска надолго переедет в исправительную колонию
18:57 Под Асбестом погибли водители двух иномарок
18:31 В Слободо-Туринском районе незаконную свалку приговорили к ликвидации
18:18 Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
17:15 В преддверии нового учебного года Паслер поручил усилить меры безопаснсоти
17:04 СМИ: Дендропарк на улице 8 Марта в Екатеринбурге закрыли ради коммерческого ужина
16:33 Не сдержавшегося себя клептомана задержали в Кольцово
15:39 В Екатеринбурге рассмотрят дело о сокрытии от налогообложения 16 миллионов рублей
14:32 В августе ради «Атмофеста» в Екатеринбурге закроют улицу Гражданскую
14:15 Более 40 иностранцев доставили в отделение полиции по итогам рейда в уральской столице
13:47 Почти в пять раз сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
13:35 «Счастливая семья» появилась у родильного дома в Верхней Пышме
12:35 С начала года в Екатеринбурге ликвидировали более 400 незаконных свалок
11:58 Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
11:24 Расследование дела об изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек 30 лет назад в Екатеринбурге завершили
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