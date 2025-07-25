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В Екатеринбурге при пожаре погибли женщина и трое детей, пострадали ещё четверо
Фото: МЧС России по Свердловской области
Ночью 26 июля в садоводческом товариществе «Рассвет-1» на территории посёлка Горный Щит в Екатеринбурге произошёл пожар в частном доме. Сигнал о возгорании поступил в 02.58. Площадь пожара составила 48 квадратных метров. Как сообщает МЧС России по Свердловской области, огонь удалось локализовать, не допустив распространения на соседние постройки.
В результате трагедии погибли четыре человека — женщина и трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет. Как сообщает Минздрав, ещё один ребёнок, шестилетний мальчик, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с ожогами, охватившими 60% поверхности тела. Женщина с множественными переломами рёбер и подозрением на перелом позвоночника также находится в медицинском учреждении. Двое подростков 10 и 16 лет после осмотра врачами отказались от госпитализации, им назначено амбулаторное лечение.
По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки. На месте происшествия работают дознаватели и психологи МЧС.
В результате трагедии погибли четыре человека — женщина и трое детей в возрасте 3, 6 и 17 лет. Как сообщает Минздрав, ещё один ребёнок, шестилетний мальчик, был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии с ожогами, охватившими 60% поверхности тела. Женщина с множественными переломами рёбер и подозрением на перелом позвоночника также находится в медицинском учреждении. Двое подростков 10 и 16 лет после осмотра врачами отказались от госпитализации, им назначено амбулаторное лечение.
По предварительной версии, возгорание могло произойти из-за неисправной электропроводки. На месте происшествия работают дознаватели и психологи МЧС.
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