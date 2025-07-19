Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки специалисты МЧС России Свердловской области ликвидировали 14 пожаров, десять из которых произошли в жилом секторе. В результате одного из происшествий пострадал человек, трое были спасены.Один из самых серьёзных инцидентов произошёл в городе Качканар. По улице Советская в двух квартирах на втором этаже многоквартирного дома горели личные вещи и межэтажное перекрытие. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина — он был госпитализирован. Из задымлённых помещений спасатели вывели трёх человек. Пожар был локализован за 22 минуты усилиями семи специалистов при помощи двух единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.В садоводческом товариществе «Тёплый ключ» посёлка Ключевск огонь охватил садовый домик на такой же площади — 30 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем за 20 минут, привлекая те же силы и средства: 7 человек личного состава и 2 машины.В Серове, в коллективном саду №15, загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, ликвидировать возгорание удалось за 3 минуты. В операции участвовали 10 специалистов и 2 единицы техники.На 86-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги горела кабина грузовика. Пожар охватил 4 квадратных метра, его ликвидировали за 20 минут силами шести спасателей.В Екатеринбурге по улице Корепина загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Огонь распространился на 15 квадратных метров. С тушением справились за 25 минут. Работы проводили 9 человек и 4 пожарные машины.Согласно данным пожарных дознавателей, самой частой причиной возгораний вчера были неисправности электропроводки, приводившие к короткому замыканию. Именно такая причина была выявлена в 28% случаев.