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Самой частой причиной свердловских пожаров четверга стала неисправность электропроводки
Фото: МЧС по Свердловской области
За прошедшие сутки специалисты МЧС России Свердловской области ликвидировали 14 пожаров, десять из которых произошли в жилом секторе. В результате одного из происшествий пострадал человек, трое были спасены.
Один из самых серьёзных инцидентов произошёл в городе Качканар. По улице Советская в двух квартирах на втором этаже многоквартирного дома горели личные вещи и межэтажное перекрытие. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина — он был госпитализирован. Из задымлённых помещений спасатели вывели трёх человек. Пожар был локализован за 22 минуты усилиями семи специалистов при помощи двух единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
В садоводческом товариществе «Тёплый ключ» посёлка Ключевск огонь охватил садовый домик на такой же площади — 30 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем за 20 минут, привлекая те же силы и средства: 7 человек личного состава и 2 машины.
В Серове, в коллективном саду №15, загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, ликвидировать возгорание удалось за 3 минуты. В операции участвовали 10 специалистов и 2 единицы техники.
На 86-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги горела кабина грузовика. Пожар охватил 4 квадратных метра, его ликвидировали за 20 минут силами шести спасателей.
В Екатеринбурге по улице Корепина загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Огонь распространился на 15 квадратных метров. С тушением справились за 25 минут. Работы проводили 9 человек и 4 пожарные машины.
Согласно данным пожарных дознавателей, самой частой причиной возгораний вчера были неисправности электропроводки, приводившие к короткому замыканию. Именно такая причина была выявлена в 28% случаев.
Один из самых серьёзных инцидентов произошёл в городе Качканар. По улице Советская в двух квартирах на втором этаже многоквартирного дома горели личные вещи и межэтажное перекрытие. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В результате пожара пострадал мужчина — он был госпитализирован. Из задымлённых помещений спасатели вывели трёх человек. Пожар был локализован за 22 минуты усилиями семи специалистов при помощи двух единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.
В садоводческом товариществе «Тёплый ключ» посёлка Ключевск огонь охватил садовый домик на такой же площади — 30 квадратных метров. Пожарные справились с пламенем за 20 минут, привлекая те же силы и средства: 7 человек личного состава и 2 машины.
В Серове, в коллективном саду №15, загорелся легковой автомобиль. Площадь пожара составила 4 квадратных метра, ликвидировать возгорание удалось за 3 минуты. В операции участвовали 10 специалистов и 2 единицы техники.
На 86-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги горела кабина грузовика. Пожар охватил 4 квадратных метра, его ликвидировали за 20 минут силами шести спасателей.
В Екатеринбурге по улице Корепина загорелся мусор в неэксплуатируемом здании. Огонь распространился на 15 квадратных метров. С тушением справились за 25 минут. Работы проводили 9 человек и 4 пожарные машины.
Согласно данным пожарных дознавателей, самой частой причиной возгораний вчера были неисправности электропроводки, приводившие к короткому замыканию. Именно такая причина была выявлена в 28% случаев.
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В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
19 июля 2025
19 июля 2025