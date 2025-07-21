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Сбившему человека и скрывшемуся с места ДТП водителю в Нижнем Тагиле грозит уголовное дело
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшую среду, 23 июля, около двух часов ночи на улице Свердлова в Нижнем Тагиле Mercedes-Benz сбил 41-летнего мужчину и скрылся с места происшествия.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила, а водителя разыскали – им оказался 28-летний безработный местный житель с водительским стажем 10 лет. Молодой человек рассказал, что решил покататься ночью и что пешехода, которого сбил, он заметил перед самым столкновением.
По его словам, мужчина стоял посерди дороги. Сообщать о случившемся в экстренные службы не стал, так как сильно испугался.
Пострадавшего в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила, а водителя разыскали – им оказался 28-летний безработный местный житель с водительским стажем 10 лет. Молодой человек рассказал, что решил покататься ночью и что пешехода, которого сбил, он заметил перед самым столкновением.
По его словам, мужчина стоял посерди дороги. Сообщать о случившемся в экстренные службы не стал, так как сильно испугался.
«В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются точные обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,
– рассказали Вечерним ведомостям в управлении ГИБДД по Свердловской области.
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