В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 14-летнюю Дарью Загвоздину. Вчера она не вернулась. Об этом говорится в ориентировке, которую опубликовал поисковый отряд «Прорыв».Девочка ростом 164 сантиметра, худощавого телосложения, с русыми ниже плеч волосами и серыми глазами. Была одета в чёрные брюки, тёмную толстовку и светлые кроссовки. С собой у неё была чёрная кожаная сумка.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить на горячую линию отряда «Прорыв»: 8-900-044-02-20. Также можно звонить по номеру «112».