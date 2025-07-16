Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 24 июля, утром, около 08.30, на подъезде к посёлку Верхнее Дуброво от 33-го километра Тюменского тракта Volkswagen сбил 14-летнего велосипедиста.По предварительным данным, юноша ехал в попутном направлении по правой обочине, когда вдруг прямо перед автомобилем повернул налево. Судя по вмятинам на машине, подросток врезался в бок иномарки. В результате столкновения подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.С места ДТП парня бригадой медицины катастроф доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Известно, что за рулём Volkswagen 38-летняя женщина со стажем вождения 18 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 127 раз. Сейчас на неё составлен ещё один протокол по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью).В ГИБДД родителей призывают перед тем, как ребёнка кататься на велосипеде убеждаться в том, что велосипед исправен, а ребенок знает все ПДД при управлении велосипедом.