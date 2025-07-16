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Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист

10.07 Пятница, 25 июля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В четверг, 24 июля, утром, около 08.30, на подъезде к посёлку Верхнее Дуброво от 33-го километра Тюменского тракта Volkswagen сбил 14-летнего велосипедиста.

По предварительным данным, юноша ехал в попутном направлении по правой обочине, когда вдруг прямо перед автомобилем повернул налево. Судя по вмятинам на машине, подросток врезался в бок иномарки. В результате столкновения подросток получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение.

С места ДТП парня бригадой медицины катастроф доставили в ДГКБ №9 Екатеринбурга, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что за рулём Volkswagen 38-летняя женщина со стажем вождения 18 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 127 раз. Сейчас на неё составлен ещё один протокол по части 1 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее легкий вред здоровью).

В ГИБДД родителей призывают перед тем, как ребёнка кататься на велосипеде убеждаться в том, что велосипед исправен, а ребенок знает все ПДД при управлении велосипедом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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10:42 В Екатеринбурге пропала 14-летняя девочка в светлых кроссовках
10:07 Под свердловским посёлком Верхнее Дуброво под колёса Volkswagen попал 14-летний велосипедист
09:45 Белоярская АЭС расширит запас резервного оборудования
20:52 Доцент одного из екатеринбургских вузов пойдёт под суд за вымогательство
20:22 Дело о семейном мошенничестве получило в Режевском суде хэппи-энд
19:56 В Новой Ляле женщина едва не погибла в собственной овощной яме
19:42 Известный уральский музыкант даст камерный концерт на яхте в Екатеринбурге
18:58 Свердловскую пригородную компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей
18:28 За минувшие сутки в Свердловской области от пожаров пострадало здоровье двух человек
17:52 К условному сроку приговорили экс-полицейского из Первоуральска за избиение административно-задержанного
17:31 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Мамина-Сибиряка
17:05 В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
16:31 В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
16:00 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 25 июля
15:17 Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
14:40 В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
14:18 В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
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