В Новой Ляле женщина едва не погибла в собственной овощной яме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Необычный случай, который мог окончиться трагедией, произошёл в среду, 23 июля, в районе «Гавань» города Новая Ляля. Местная жительница спустилась в овощную яму, чтобы привести в порядок хозяйственное помещение, но домой так и не вернулась.Обеспокоенные близкие начали поиски и вскоре обнаружили, что женщина лежит без сознания в погребе. Как выяснилось, яма оказалась непроветренной, а скопившиеся газы и нехватка кислорода быстро привели к ухудшению состояния женщины. Спустившись, она не смогла выбраться наверх самостоятельно.На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России. Сотрудники экстренной службы, соблюдая меры безопасности, спустились вниз и с помощью специального оборудования подняли пострадавшую на поверхность. Женщину тут же передали в руки врачей «неотложки». Медики оказали ей всю необходимую помощь и теперь угрозы жизни нет.Этой историей поделилась пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области. Заодно спасатели рекомендовали перед спуском в погреб или в иное замкнутое помещение тщательно проветрить его. Даже кратковременное пребывание в среде с недостатком кислорода может привести к тяжёлым последствиям. В описанном же выше случае женщину спасли забота родни, оперативность спасателей и профессиональные навыки медиков.