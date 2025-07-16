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В Новой Ляле женщина едва не погибла в собственной овощной яме

19.56 Четверг, 24 июля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Необычный случай, который мог окончиться трагедией, произошёл в среду, 23 июля, в районе «Гавань» города Новая Ляля. Местная жительница спустилась в овощную яму, чтобы привести в порядок хозяйственное помещение, но домой так и не вернулась.

Обеспокоенные близкие начали поиски и вскоре обнаружили, что женщина лежит без сознания в погребе. Как выяснилось, яма оказалась непроветренной, а скопившиеся газы и нехватка кислорода быстро привели к ухудшению состояния женщины. Спустившись, она не смогла выбраться наверх самостоятельно.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели МЧС России. Сотрудники экстренной службы, соблюдая меры безопасности, спустились вниз и с помощью специального оборудования подняли пострадавшую на поверхность. Женщину тут же передали в руки врачей «неотложки». Медики оказали ей всю необходимую помощь и теперь угрозы жизни нет.

Этой историей поделилась пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области. Заодно спасатели рекомендовали перед спуском в погреб или в иное замкнутое помещение тщательно проветрить его. Даже кратковременное пребывание в среде с недостатком кислорода может привести к тяжёлым последствиям. В описанном же выше случае женщину спасли забота родни, оперативность спасателей и профессиональные навыки медиков.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:05 В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
16:31 В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
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15:17 Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
14:40 В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
14:18 В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
10:28 Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО
08:36 На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
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