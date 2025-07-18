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За минувшие сутки в Свердловской области от пожаров пострадало здоровье двух человек

18.28 Четверг, 24 июля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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За среду, 23 июля, на территории Свердловской области было зарегистрировано 18 пожаров. Об этом сообщили в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Только семь из пожаров произошли в жилом секторе. В двух случаях пострадали люди.

Одно из самых масштабных происшествий среды произошло в селе Обуховское: на улице Школьной вспыхнул пожар в частном двухквартирном доме. Пламя охватило 120 квадратных метров, включая гараж и надворные постройки. От огня и дыма пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники. С огнём удалось справиться за 57 минут. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, однако точное заключение предстоит сделать пожарным дознавателям.

Ещё один инцидент с пострадавшим зафиксирован в селе Косой Брод, на улице Урицкого. Там загорелся частный жилой дом площадью 35 квадратных метров. Девять спасателей при помощи двух пожарных машин ликвидировали пламя за 25 минут. Пострадавшего мужчину также госпитализировали.

Пожары зафиксированы и в городах. В Екатеринбурге по улице Удельной загорелись строительные материалы, электрокабель и распределительный щит. Пожар охватил 20 квадратных метров, и был потушен шестью специалистами за 16 минут. А в Сухом Логу пламя уничтожило кровлю частного дома и гараж на улице Советской. Площадь возгорания составила 40 квадратов. С ним справились за 38 минут 12 пожарных при помощи четырех единиц техники.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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17:52 К условному сроку приговорили экс-полицейского из Первоуральска за избиение административно-задержанного
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17:05 В Нижнем Тагиле в исправительную колонию отправили мать выдуманного ребёнка
16:31 В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
16:00 Свердловские спасатели продлили предупреждение о непогоде до 25 июля
15:17 Жительница Нижнего Тагила почти десять лет не могла самостоятельно ходить из-за деформации стопы
14:40 В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке
14:18 В Екатеринбурге отец с взрослым сыном напали на подростка
14:00 Жительнице Первоуральска вынесли приговор за истязание малолетней дочери
12:57 На 47 гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:54 Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году принудительных работ за угрозы убийством фельдшеру скорой помощи.
12:03 В Екатеринбурге на улице Самолётной ограбили пенсионерку
11:18 В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
10:28 Свердловская область оказалась на первом месте по спросу на продавцов в УрФО
08:36 На полтора месяца закроют улицу в екатеринбургском посёлке Садовый
08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
20:02 Свердловская полиция заявила о росте раскрываемости преступлений
19:23 В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей
19:08 В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков
18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
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