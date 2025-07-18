За минувшие сутки в Свердловской области от пожаров пострадало здоровье двух человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За среду, 23 июля, на территории Свердловской области было зарегистрировано 18 пожаров. Об этом сообщили в региональном Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Только семь из пожаров произошли в жилом секторе. В двух случаях пострадали люди.Одно из самых масштабных происшествий среды произошло в селе Обуховское: на улице Школьной вспыхнул пожар в частном двухквартирном доме. Пламя охватило 120 квадратных метров, включая гараж и надворные постройки. От огня и дыма пострадал мужчина. Он был экстренно госпитализирован. На месте работали 10 специалистов и 3 единицы техники. С огнём удалось справиться за 57 минут. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание, однако точное заключение предстоит сделать пожарным дознавателям.Ещё один инцидент с пострадавшим зафиксирован в селе Косой Брод, на улице Урицкого. Там загорелся частный жилой дом площадью 35 квадратных метров. Девять спасателей при помощи двух пожарных машин ликвидировали пламя за 25 минут. Пострадавшего мужчину также госпитализировали.Пожары зафиксированы и в городах. В Екатеринбурге по улице Удельной загорелись строительные материалы, электрокабель и распределительный щит. Пожар охватил 20 квадратных метров, и был потушен шестью специалистами за 16 минут. А в Сухом Логу пламя уничтожило кровлю частного дома и гараж на улице Советской. Площадь возгорания составила 40 квадратов. С ним справились за 38 минут 12 пожарных при помощи четырех единиц техники.