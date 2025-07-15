В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети

– рассказали в пресс-службе судов области.

«Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу о виновности ИП Бучиной К.А в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в пищеблоке СТК "Песчаное", на срок 60 суток»,