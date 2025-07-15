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В спортивном лагере под Екатеринбургом отравились дети
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В спортивно-оздоровительном комплекса «Песчаное» в посёлке Северка под Екатеринбургом закрыли пищеблок после массового отравления детей.
В телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области рассказали, что отравление детей, находившихся в летнем спортивном лагере, произошло в период с 14 по 17 июля этого года. После этого региональным управлением Роспотребнадзора было проведено эпидемиологическое расследование, по итогам которого пищеблок закрыли.
Среди нарушений, которые были обнаружены:
– несоблюдение проточности технологических процессов;
– отсутствие маркировки;
– изготовление продукции в разрез с технологическими документами;
– меню для детей разработано не было;
– нарушение требований к профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников.
Также выяснилось сотрудники переодевались там же, где хранились продукты, а посуду и оборудование мыли водой из скважины, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.
В телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области рассказали, что отравление детей, находившихся в летнем спортивном лагере, произошло в период с 14 по 17 июля этого года. После этого региональным управлением Роспотребнадзора было проведено эпидемиологическое расследование, по итогам которого пищеблок закрыли.
Среди нарушений, которые были обнаружены:
– несоблюдение проточности технологических процессов;
– отсутствие маркировки;
– изготовление продукции в разрез с технологическими документами;
– меню для детей разработано не было;
– нарушение требований к профессиональной гигиенической подготовке и аттестации работников.
Также выяснилось сотрудники переодевались там же, где хранились продукты, а посуду и оборудование мыли водой из скважины, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам.
«Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд пришёл к выводу о виновности ИП Бучиной К.А в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуг общественного питания, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению в пищеблоке СТК "Песчаное", на срок 60 суток»,
– рассказали в пресс-службе судов области.
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