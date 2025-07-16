В Волчанске 13-летний подросток упал на питбайке





– рассказали в пресс-группе. «Вследствие ДТП 13-летний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в ГАЗ СО "Карпинская ЦГБ". На момент происшествия подросток был в мотошлеме»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне днём, примерно в 15.30, в Волчанске возле дома №4 на улице Советская 13-летний мальчик на питбайке упал на питбайке.Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, ребёнок не справился с управлением.Известно, что питбайк мальчику подарил отец в качестве поощрения за хорошую учёбу. На родителя составили протокол по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ – «передача управления лицу без соответствующего права». Материалы аварии также планируется направить в подразделение по делам несовершеннолетних.