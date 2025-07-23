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В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Странная сцена попала на камеру телефона жителя Екатеринбурга. Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» пишет, что он увидел напротив дома №69 по улице Ереванской, как мужчина снимает штаны перед женщиной с ребёнком.
На опубликованном видео плохо видно, но по движениям рук можно предположить, что мужчина в какой-то момент стягивает с себя штаны. Со слов очевидца, в этот момент он продемонстрировал горожанке свой половой орган.
Если это правда, то мужчине может грозить ответственность по статье 135 УК РФ («Развратные действия») за то, что оголил причинное место перед малолетним.
Добавим, что инцидент, вероятнее всего, произошёл не напротив дома №69, как пишет ресурс, а напротив дома №59, что можно определить, сравнив окружение на видео и панораму улицы на «Яндекс-картах» в районе перекрёстка улиц Ереванская и Армавирская.
На опубликованном видео плохо видно, но по движениям рук можно предположить, что мужчина в какой-то момент стягивает с себя штаны. Со слов очевидца, в этот момент он продемонстрировал горожанке свой половой орган.
Если это правда, то мужчине может грозить ответственность по статье 135 УК РФ («Развратные действия») за то, что оголил причинное место перед малолетним.
Добавим, что инцидент, вероятнее всего, произошёл не напротив дома №69, как пишет ресурс, а напротив дома №59, что можно определить, сравнив окружение на видео и панораму улицы на «Яндекс-картах» в районе перекрёстка улиц Ереванская и Армавирская.
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