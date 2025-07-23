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В Екатеринбурге мужчина снял штаны перед с матерью с ребёнком

11.18 Четверг, 24 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Странная сцена попала на камеру телефона жителя Екатеринбурга. Телеграм-канал «Безумный ЕКБ» пишет, что он увидел напротив дома №69 по улице Ереванской, как мужчина снимает штаны перед женщиной с ребёнком.

На опубликованном видео плохо видно, но по движениям рук можно предположить, что мужчина в какой-то момент стягивает с себя штаны. Со слов очевидца, в этот момент он продемонстрировал горожанке свой половой орган.

Если это правда, то мужчине может грозить ответственность по статье 135 УК РФ («Развратные действия») за то, что оголил причинное место перед малолетним.

Добавим, что инцидент, вероятнее всего, произошёл не напротив дома №69, как пишет ресурс, а напротив дома №59, что можно определить, сравнив окружение на видео и панораму улицы на «Яндекс-картах» в районе перекрёстка улиц Ереванская и Армавирская.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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08:24 Автопарк Верхней Пышмы получил семь новых автобусов
21:16 В Режевском районе арестовали папу покатавшегося на машине подростка
20:54 Госэкспертиза одобрила проект пешеходного тоннеля под улицей Куйбышева
20:02 Свердловская полиция заявила о росте раскрываемости преступлений
19:23 В Красноуральске водитель обвиняется в растрате топлива более чем на полмиллиона рублей
19:08 В Белинке появилась возможность полюбоваться на портреты облаков
18:23 Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника
17:43 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 24 июля
17:12 В Екатеринбурге мужчина познакомился с таксисткой и зарезал её в машине
16:15 Перекрытие на улице Танкистов продлили на месяц в Екатеринбурге
15:56 Прописавшую в своей квартире четырёх иностранцев жительницу Верхней Пышмы оштрафовали
15:39 Инцидент с трёхлетней девочкой в метро Екатеринбурга заинтересовал главу СК
15:13 В Екатеринбурге продолжаются пикеты в защиту здания общежития ДОСААФ
14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
14:05 Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде
13:09 Ещё в двух местах запретят парковаться в Екатеринбурге
11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
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