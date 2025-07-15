Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 11 пожаров в Свердловской области, пять из которых произошли в жилом секторе. Специалисты отмечают, что наиболее частыми причинами вчерашних возгораний стали короткие замыкания и умышленные поджоги.В Серове на улице Кирова огонь уничтожил частный жилой дом, гараж и надворные постройки на площади 81 квадратный метр. Пожар был потушен за полчаса силами восьми специалистов и двух единиц техники. В данном случае причина возгорания ещё не выяснена.В Нижнем Тагиле на улице 7-е ноября сгорели частный дом и хозяйственные постройки общей площадью 50 квадратных метров. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники, ликвидация заняла 29 минут.В селе Горный Щит на улице Ленина пожар охватил частную баню площадью 8 квадратных метров. Девять пожарных и две единицы техники справились с огнем всего за шесть минут.Среди прочих инцидентов – возгорание легкового автомобиля в Камышлове на улице Загородная, где огонь распространился на 4 квадратных метра. Пожарные потушили его за две минуты. В Екатеринбурге на улице Ереванская горел мусор и электросамокат на площади 2 квадратных метра. Ликвидация заняла ровно столько же времени.