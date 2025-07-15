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Поджоги и короткие замыкания стали основными причинами свердловских пожаров вторника

18.23 Среда, 23 июля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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За прошедшие сутки подразделения МЧС России ликвидировали 11 пожаров в Свердловской области, пять из которых произошли в жилом секторе. Специалисты отмечают, что наиболее частыми причинами вчерашних возгораний стали короткие замыкания и умышленные поджоги.

В Серове на улице Кирова огонь уничтожил частный жилой дом, гараж и надворные постройки на площади 81 квадратный метр. Пожар был потушен за полчаса силами восьми специалистов и двух единиц техники. В данном случае причина возгорания ещё не выяснена.

В Нижнем Тагиле на улице 7-е ноября сгорели частный дом и хозяйственные постройки общей площадью 50 квадратных метров. На месте работали 11 специалистов и три единицы техники, ликвидация заняла 29 минут.

В селе Горный Щит на улице Ленина пожар охватил частную баню площадью 8 квадратных метров. Девять пожарных и две единицы техники справились с огнем всего за шесть минут.

Среди прочих инцидентов – возгорание легкового автомобиля в Камышлове на улице Загородная, где огонь распространился на 4 квадратных метра. Пожарные потушили его за две минуты. В Екатеринбурге на улице Ереванская горел мусор и электросамокат на площади 2 квадратных метра. Ликвидация заняла ровно столько же времени.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:26 В Екатеринбурге по подозрению в хищении у пенсионера 800 тысяч рублей задержали студентку
14:05 Более 170 тысячи льготников в Свердловской области выбрали получение НСУ в натуральном виде
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11:56 СМИ сообщают о задержании в Екатеринбурге регионального редактора Ura.ru Игоря Сергеева
11:39 В семь раз выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
10:54 В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
10:41 В екатеринбургском Парке 50-летия ВЛКСМ выровняли «Портал»
10:10 В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
09:50 На Серовском тракте разбился мужчина на Kia K5
23:48 Новый министр транспорта РФ торжественно открыл новую систему паспортного контроля в аэропорту Кольцово
21:10 В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
20:47 В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о смертоносных побоях
19:46 Писатель Алексей Иванов привезёт в Екатеринбург «храбрые» наклейки
19:12 Почти полтора миллиона будет стоить ДТП двухлетней давности екатеринбуржцу
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