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В Нижнем Тагиле пропала 12-летняя школьница в красной футболке
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле ищут 12-летнюю Валерию Чистову. Известно, что ушла гулять, но домой к вечеру так и не вернулась. Телефон школьницы отключён.
В какой день пропал ребёнок, не уточняется.
В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что отделение № 18 незамедлительно организовало поиски девочки.
В день исчезновения Валерия была в красной футболке, серых джинсах и серых кроссовках. Рост девочки – 150 сантиметров, у неё голубые глаза, короткие русые волосы и худощавое телосложение.
Подчеркивается, что школьница нуждается в медицинской помощи. Ранее из дома она не уходила.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят обращаться в дежурную часть ОП № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-71-02 или на линию 02.
В какой день пропал ребёнок, не уточняется.
В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» сообщили, что отделение № 18 незамедлительно организовало поиски девочки.
«С целью установления места нахождения пропавшей школьницы сотрудники территориальных отделов полиции, а также все дежурные наряды ориентированы на розыск подростка. Проверяются места её возможного нахождения. Сотрудниками полиции устанавливается круг общения несовершеннолетней»,
– сказали в полиции.
В день исчезновения Валерия была в красной футболке, серых джинсах и серых кроссовках. Рост девочки – 150 сантиметров, у неё голубые глаза, короткие русые волосы и худощавое телосложение.
Подчеркивается, что школьница нуждается в медицинской помощи. Ранее из дома она не уходила.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят обращаться в дежурную часть ОП № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-71-02 или на линию 02.
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