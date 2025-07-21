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В Екатеринбурге на Уктусе неадекватный мужчина портит авто на парковке
Кадр из видео: Е1.ru
В Екатеринбурге на парковке у дома на Рощинской, 44 портит автомобили неадекватный мужчина.
По данным Е1.ru, сначала он кидался кирпичами с 11-го этажа, где живёт, в результате чего пострадали пять автомобилей. Позже мужчина вышел на парковку сам и перешёл к «ближнему бою». На опубликованных кадрах видно, как мужчина разбивает стекла и режет шины.
В итоге жильцы дома вызвали полицию. В городском УМВД действия гражданина ещё не комментировали.
По данным Е1.ru, сначала он кидался кирпичами с 11-го этажа, где живёт, в результате чего пострадали пять автомобилей. Позже мужчина вышел на парковку сам и перешёл к «ближнему бою». На опубликованных кадрах видно, как мужчина разбивает стекла и режет шины.
«Соседи попытались скрутить мужика и отобрали нож, но тот отбился. Перехватить неадеквата получилось на общем балконе. На все расспросы он ответил коротко: "Это все мое!"»,
– пишет издание.
В итоге жильцы дома вызвали полицию. В городском УМВД действия гражданина ещё не комментировали.
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