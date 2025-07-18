Возрастное ограничение 18+
В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Тугулымском районе Свердловской области проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего. На момент смерти подростку было всего 15 лет.
По данным Следственного комитета России, юноша приехал на дачу с родственниками, а вечером отправился прогуляться. Во время прогулки он забрался на крышу трансформаторной будки и получил смертельный удар током при контакте с токоведущими частями оборудования. Смерть подростка наступила на месте. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о трагедии родственникам сообщил продавец магазина, расположенного рядом с трансформаторной подстанцией. Также полицейские установили непосредственную очевидицу происшествия — подругу погибшего, местную жительницу 2009 года рождения. Все собранные материалы переданы в региональный Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проверяют, были ли на объекте установлены предупреждающие знаки и ограждения.
По данным Следственного комитета России, юноша приехал на дачу с родственниками, а вечером отправился прогуляться. Во время прогулки он забрался на крышу трансформаторной будки и получил смертельный удар током при контакте с токоведущими частями оборудования. Смерть подростка наступила на месте. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о трагедии родственникам сообщил продавец магазина, расположенного рядом с трансформаторной подстанцией. Также полицейские установили непосредственную очевидицу происшествия — подругу погибшего, местную жительницу 2009 года рождения. Все собранные материалы переданы в региональный Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.
Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проверяют, были ли на объекте установлены предупреждающие знаки и ограждения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
18 июля 2025
18 июля 2025
В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
19 июля 2025
19 июля 2025