В Тугулымском районе погиб 15‑летний подросток

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Тугулымском районе Свердловской области проводится проверка по факту гибели несовершеннолетнего. На момент смерти подростку было всего 15 лет.По данным Следственного комитета России, юноша приехал на дачу с родственниками, а вечером отправился прогуляться. Во время прогулки он забрался на крышу трансформаторной будки и получил смертельный удар током при контакте с токоведущими частями оборудования. Смерть подростка наступила на месте. Для установления точной причины гибели назначена судебно-медицинская экспертиза.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, о трагедии родственникам сообщил продавец магазина, расположенного рядом с трансформаторной подстанцией. Также полицейские установили непосредственную очевидицу происшествия — подругу погибшего, местную жительницу 2009 года рождения. Все собранные материалы переданы в региональный Следственный комитет для дальнейшего разбирательства.Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства происшествия и проверяют, были ли на объекте установлены предупреждающие знаки и ограждения.