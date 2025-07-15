Чертова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области в понедельник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки подразделения свердловского МЧС России отреагировали на 13 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. В большинстве случаев возгорания были ликвидированы в короткие сроки, но некоторые инциденты потребовали привлечения значительных сил и техники.Самым крупным из происшествий стал пожар в селе Полдневая. На улице Пролетарской загорелись внутренняя отделка ангара и тюки с сеном. Площадь пожара достигла 250 квадратных метров. Для тушения огня были направлены 10 специалистов и две пожарные машины. Пожар ликвидировали за 61 минуту, причины его устанавливают дознаватели.В Екатеринбурге на территории СНТ «Березка-2» горела входная группа садового дома площадью 2 квадратных метра. Возгорание удалось ликвидировать до прибытия пожарных, но на место всё же выехали 9 специалистов и 4 единицы техники.Ещё один пожар понедельника произошёл в селе Яр на улице Ленина. В частном двухквартирном доме загорелись перекрытия и домашнее имущество. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Огонь был потушен за 2 минуты усилиями 5 сотрудников МЧС и двух пожарных машин.По данным ведомства, около 7% пожаров за сутки произошли из-за короткого замыкания электропроводки или аварийного режима работы электрооборудования. Причины остальных инцидентов выясняют пожарные дознаватели.