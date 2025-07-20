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На пешеходном переходе на трассе под Асбестом под грузовиком попал мужчина
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём на трассе, связывающей Асбест с Рефтинским, под грузовик «МАЗ» попал мужчина. Он скончался до прибытия медиков.
По данным УГИБДД по Свердловской области, мужчина переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, когда грузовик сбил его. В результате ДТП он получил тяжёлые травмы и скончался ещё до того, как бригада скорой помощи добралась до места происшествия.
Установлено, что за рулём грузовика был 65-летний мужчина с водительским стажем 47 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 5 раз.
Личность погибшего ещё устанавливается.
По данным УГИБДД по Свердловской области, мужчина переходил по нерегулируемому пешеходному переходу, когда грузовик сбил его. В результате ДТП он получил тяжёлые травмы и скончался ещё до того, как бригада скорой помощи добралась до места происшествия.
Установлено, что за рулём грузовика был 65-летний мужчина с водительским стажем 47 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался 5 раз.
Личность погибшего ещё устанавливается.
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