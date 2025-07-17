В Сухом Логу под колёсами пассажирского автобуса погиб пенсионер

Фото: УГИБДД по Свердловской области





– сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Назначены экспертизы и проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В понедельник, 21 июля, вечером, около 19.00, в Сухом Логу на улице Юбилейной возле остановки напротив 27-го дома под колёса рейсового автобуса попал пенсионер. Он скончался на месте ДТП.По предварительным данным, водитель автобуса совершил наезд на пешехода, когда стал отъезжать от остановки. Сообщается, что погибший – мужчина 1961 года рождения.Также известно, что водитель автобуса после случившегося покинул место аварии, но через некоторое время вернулся. Из-за этого на него составили протокол за оставление места ДТП (часть 2 статьи 12.27 КоАП РФ).Сейчас правоохранительные устанавливают обстоятельства случившегося, включая причины и условия, способствовавшие аварии.В управлении также просят очевидцев или тех, кто что-либо знает о произошедшей аварии, звонить по телефонам: 02, 112 или +7 912 626-69-63 (конфиденциальность гарантируется).