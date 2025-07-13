В Красноуфимском районе «Ока» угодила «под колёса» фуры





– сказали в пресс-группе. «В рамках административного производства в отношении обоих водителей вынесены постановления по части 2 статьи 12.16 КоАП РФ за несоблюдение требований дорожной разметки. В отношении водителя грузового автомобиля также возбуждено дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В понедельник, 21 июля, утром, примерно в 0735, на 167-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в районе деревни Верх-Бобровка в Красноуфимском районе, столкнулись фура «ФАВ» и «Ока».Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию до остановившегося впереди «Оки», водитель которой собирался повернуть налево, делая это в нарушение требованиям сплошной линии дорожной разметки. В результате ДТП пострадал только водитель «Оки». С места аварии его доставили в больницу, где после оказания помощи отпустили домой.Водитель грузовика в разговоре с сотрудниками ГИБДД пояснил, что хотел обогнать остановившуюся впереди машину. То, что водитель «Оки» хотел сделать поворот, он понял не сразу.