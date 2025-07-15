Отмена особого режима и жаркая погода сказались на количестве свердловских пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшие выходные — 19 и 20 июля — ярко продемонстрировали, как на количество возгораний сказываются погодные условия. Стоило в Свердловской области устояться жаркой и более-менее сухой погоде, как пожары стали возникать заметно чаще. Конечно, на это сказалось и то обстоятельство, что недавно был отменён особый противопожарный режим. В итоге, за двое суток подразделения регионального МЧС России выезжали на 46 пожаров, почти половина из которых (точнее — 22) пришлись на жилой сектор.В субботу, 19 июля, в Свердловской области было зафиксировано 24 пожара (12 — в жилом секторе). Самым крупным из них стал тот, что вспыхнул в село Ключики, на улице Первомайской. Огонь успел охватить два частных дома и надворные постройки. В общей сложности горело на 350 квадратных метрах. С возгоранием боролись 22 специалиста и 5 единиц техники в течение часа.Менее крупный, но более трагический по последствиям, пожар произошёл позавчера в Зелёном Логе. На территории одноимённого садового товарищества сгорел домик площадью 45 квадратных метров. При этом пострадали две женщины, которых пришлось госпитализировать. Огонь был потушен за 22 минуты силами 6 специалистов и 2 единиц техники.На следующий день, 20 июля, было зарегистрировано 22 пожара, 10 из них — в жилом секторе. Самый крупный случился в посёлке Новая Кола, где на улице Лизы Чайкиной огонь уничтожил надворные постройки на площади 150 квадратных метров. На вызов выезжали 12 специалистов и 4 единицы техники. Их работа составила 69 минут.В тот же день в Туринске на улице Шоферов сгорела частная баня (площадь пожара составила 70 квадратных метров), а в Екатеринбурге на улице Суходольской пылал мусор в заброшенном здании (площадь пожара — 25 квадратных метров). В обоих случаях пожарные справились со своими задачами примерно за 10 минут.