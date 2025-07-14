В выходные в екатеринбургском ТЦ с пятого этажа упал мужчина

Кадры из видео и фото: «Злой Екатеринбург»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшие выходные в екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» с пятого этажа возле эскалаторов упал мужчина. Он не выжил.По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», его забрали прибывшие на вызов медики. На опубликованных ресурсом кадрах видно лужу крови вокруг головы мужчины. С собой у мужчины был рюкзак и небольшая сумка через плечо.В администрации торгового центра ресурсу сообщили, что незадолго до случившегося мужчина перелез через перила.Других пострадавших нет.В СК не давали комментариев по поводу произошедшего.