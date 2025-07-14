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В выходные в екатеринбургском ТЦ с пятого этажа упал мужчина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В минувшие выходные в екатеринбургском торговом центре «Мегаполис» с пятого этажа возле эскалаторов упал мужчина. Он не выжил.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», его забрали прибывшие на вызов медики. На опубликованных ресурсом кадрах видно лужу крови вокруг головы мужчины. С собой у мужчины был рюкзак и небольшая сумка через плечо.
В администрации торгового центра ресурсу сообщили, что незадолго до случившегося мужчина перелез через перила.
Других пострадавших нет.
В СК не давали комментариев по поводу произошедшего.
По данным телеграм-канала «Злой Екатеринбург», его забрали прибывшие на вызов медики. На опубликованных ресурсом кадрах видно лужу крови вокруг головы мужчины. С собой у мужчины был рюкзак и небольшая сумка через плечо.
Кадры из видео и фото: «Злой Екатеринбург»
В администрации торгового центра ресурсу сообщили, что незадолго до случившегося мужчина перелез через перила.
Других пострадавших нет.
В СК не давали комментариев по поводу произошедшего.
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