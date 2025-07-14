Возрастное ограничение 18+
Три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись вблизи Североуральска
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В минувшее воскресенье, 20 июля, на 135-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель», вблизи Североуральска, произошло массовое ДТП с участием пяти машин, из которых две – грузовые.
По предварительным данным УГБИДД по Свердловской области, водитель грузовика DAF выбрал небезопасную скорость и столкнулся с машинами, которые остановились перед светофором на запрещающий сигнал. Так, он врезался в Mazda, которую от удара откинуло на Toyota RAV4, после чего RAV4 отбросило на Toyota Prius – её по инерции толкнуло на грузовик MAN.
Сообщается, что в ДТП пострадал только один человек – водитель машины Mazda, но от госпитализации он отказался.
По предварительным данным УГБИДД по Свердловской области, водитель грузовика DAF выбрал небезопасную скорость и столкнулся с машинами, которые остановились перед светофором на запрещающий сигнал. Так, он врезался в Mazda, которую от удара откинуло на Toyota RAV4, после чего RAV4 отбросило на Toyota Prius – её по инерции толкнуло на грузовик MAN.
Сообщается, что в ДТП пострадал только один человек – водитель машины Mazda, но от госпитализации он отказался.
«Остальные водители повреждённых автомобилей не пострадали, так как до момента столкновения вышли из своих транспортных средств и ожидали разрешающего сигнала светофора вне салона автомобилей»,
– рассказали в управлении.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
19 июля 2025
19 июля 2025