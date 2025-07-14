Три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись вблизи Североуральска





– рассказали в управлении. «Остальные водители повреждённых автомобилей не пострадали, так как до момента столкновения вышли из своих транспортных средств и ожидали разрешающего сигнала светофора вне салона автомобилей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшее воскресенье, 20 июля, на 135-м километре трассы «Серов – Североуральск – Ивдель», вблизи Североуральска, произошло массовое ДТП с участием пяти машин, из которых две – грузовые.По предварительным данным УГБИДД по Свердловской области, водитель грузовика DAF выбрал небезопасную скорость и столкнулся с машинами, которые остановились перед светофором на запрещающий сигнал. Так, он врезался в Mazda, которую от удара откинуло на Toyota RAV4, после чего RAV4 отбросило на Toyota Prius – её по инерции толкнуло на грузовик MAN.Сообщается, что в ДТП пострадал только один человек – водитель машины Mazda, но от госпитализации он отказался.