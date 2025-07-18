Возрастное ограничение 18+

Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку

14.50 Воскресенье, 20 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Каменске-Уральском организована прокурорская проверка после сообщений о травмировании 8-летней девочки во время смены в детском оздоровительном лагере. Поводом стали публикации в СМИ.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, инцидент произошёл 19 июля. По предварительной информации, девочка 2016 года рождения упала на детской площадке и потеряла сознание. Родственники забрали ребёнка из лагеря после того, как обнаружили на теле многочисленные гематомы. Позже они обратились за медицинской помощью, однако от госпитализации отказались.

По имеющимся данным, сотрудники лагеря скорую помощь не вызывали. Прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям работников лагеря. Проверка затронет соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также требования, предъявляемые к организации детского отдыха.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Каменске-Уральском двухгодовалый ребёнок упал в открытый люк
18 июля 2025
После падения ребёнка в открытый люк в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
18 июля 2025
СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
15 июля 2025
СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
14 июля 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты

Проведение крупных концертов — возможность выправить финансовое положение для убыточного учреждения
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:40 Залез в полицейский автомобиль и встал в «боевую стойку»: житель Свердловской области арестован
14:50 Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку
14:03 В Екатеринбурге 19-летнему пациенту с редкой травмой спасли ногу от ампутации
13:32 За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
13:05 В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
12:33 Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля
11:18 Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
03:08 Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
02:22 Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
17:37 В Екатеринбурге завершают строительство «Маяк Арены» — первой киберспортивной площадки в регионе
16:51 Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным фестивалем народных традиций
16:47 В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
16:20 Водителей предупреждают о дожде, тумане и высокой пожарной опасности в Свердловской области
15:43 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
14:07 Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
13:45 В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения
13:21 Мэрия Екатеринбурга: после реформы жалоб на транспорт стало меньше
12:21 В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
12:13 В четырёх городах Свердловской области перекроют улицы из-за празднования Дня металлурга и Дня города
11:11 «Атмофест-2025» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 24 августа
23:57 Бывшего молодёжного пресс-секретаря Екатеринбургской епархии внесли в реестр иноагентов
20:53 Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
20:39 В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу
20:23 Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
20:07 Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике
19:08 Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами
Все новости Свердловской области
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
Все новости России и мира
15:40 Залез в полицейский автомобиль и встал в «боевую стойку»: житель Свердловской области арестован
14:50 Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку
14:03 В Екатеринбурге 19-летнему пациенту с редкой травмой спасли ногу от ампутации
13:32 За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
13:05 В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
12:33 Куда сходить в Екатеринбурге с 21 по 27 июля
11:18 Баста предложил назвать улицу в Березовском в честь рэпера Вити АК
03:08 Рекорд посещаемости для «Екатеринбург-арены» установил концерт Басты
02:22 Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
17:37 В Екатеринбурге завершают строительство «Маяк Арены» — первой киберспортивной площадки в регионе
16:51 Верхняя Пышма встретила День металлурга красочным фестивалем народных традиций
16:47 В больнице скончалась пассажирка Audi, пострадавшая в ДТП с троллейбусом на Краснофлотцев
16:20 Водителей предупреждают о дожде, тумане и высокой пожарной опасности в Свердловской области
15:43 В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
14:07 Известно состояние пострадавших в аварии с троллейбусом в Екатеринбурге: кома и клиническая смерть
13:45 В Каменске-Уральском мужчина напал с ножом на двух женщин во время празднования дня рождения
13:21 Мэрия Екатеринбурга: после реформы жалоб на транспорт стало меньше
12:21 В Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель Audi погиб при столкновении с троллейбусом
12:13 В четырёх городах Свердловской области перекроют улицы из-за празднования Дня металлурга и Дня города
11:11 «Атмофест-2025» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 24 августа
23:57 Бывшего молодёжного пресс-секретаря Екатеринбургской епархии внесли в реестр иноагентов
20:53 Пассажирам Екатеринбургского метрополитена рассказывают историю метро
20:39 В Серове обвиняемого в истязании беременной сожительницы взяли под стражу
20:23 Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
20:07 Молодой пёстрый дятел оказался в екатеринбургской ветклинике
19:08 Ошибка на станции Верх-Нейвинск заставила пассажиров идти под вагонами
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK