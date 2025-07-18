Ребёнок упал и потерял сознание в лагере в Каменске-Уральском — прокуратура начала проверку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Каменске-Уральском организована прокурорская проверка после сообщений о травмировании 8-летней девочки во время смены в детском оздоровительном лагере. Поводом стали публикации в СМИ.Как сообщает прокуратура Свердловской области, инцидент произошёл 19 июля. По предварительной информации, девочка 2016 года рождения упала на детской площадке и потеряла сознание. Родственники забрали ребёнка из лагеря после того, как обнаружили на теле многочисленные гематомы. Позже они обратились за медицинской помощью, однако от госпитализации отказались.По имеющимся данным, сотрудники лагеря скорую помощь не вызывали. Прокуратура намерена установить все обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям работников лагеря. Проверка затронет соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья детей, а также требования, предъявляемые к организации детского отдыха.