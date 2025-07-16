За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На водных объектах Свердловской области зафиксированы два несчастных случая с гибелью людей. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.Одно из происшествий произошло в Красноуфимском городском округе — в акватории реки Уфа было найдено тело мужчины. Второй случай зафиксирован в Полевском: на пруду Железянка было обнаружено тело несовершеннолетнего.В обоих случаях организованы оперативно-следственные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.