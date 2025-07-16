Возрастное ограничение 18+
За сутки на водоёмах Свердловской области обнаружены тела двух погибших
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На водных объектах Свердловской области зафиксированы два несчастных случая с гибелью людей. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.
Одно из происшествий произошло в Красноуфимском городском округе — в акватории реки Уфа было найдено тело мужчины. Второй случай зафиксирован в Полевском: на пруду Железянка было обнаружено тело несовершеннолетнего.
В обоих случаях организованы оперативно-следственные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.
Одно из происшествий произошло в Красноуфимском городском округе — в акватории реки Уфа было найдено тело мужчины. Второй случай зафиксирован в Полевском: на пруду Железянка было обнаружено тело несовершеннолетнего.
В обоих случаях организованы оперативно-следственные мероприятия, выясняются обстоятельства произошедшего.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали
19 июля 2025
19 июля 2025