Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Нижнем Тагиле 20 июля ранним утром произошла смертельная авария с участием мотоцикла. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, около 05.00 на улице Индустриальной 25-летний мужчина, управляя мотоциклом «Сузуки», не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.
В момент ДТП водитель находился без мотошлема. От полученных травм он скончался на месте, ещё до приезда бригады скорой помощи. Пассажирка — 19-летняя девушка, которая использовала средства пассивной безопасности, — получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Выяснилось, что погибший не имел водительского удостоверения категории, необходимой для управления мотоциклом. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
В момент ДТП водитель находился без мотошлема. От полученных травм он скончался на месте, ещё до приезда бригады скорой помощи. Пассажирка — 19-летняя девушка, которая использовала средства пассивной безопасности, — получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.
Выяснилось, что погибший не имел водительского удостоверения категории, необходимой для управления мотоциклом. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист
18 июля 2025
18 июля 2025