В Нижнем Тагиле мотоциклист без прав и шлема погиб в аварии на Индустриальной

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле 20 июля ранним утром произошла смертельная авария с участием мотоцикла. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, около 05.00 на улице Индустриальной 25-летний мужчина, управляя мотоциклом «Сузуки», не справился с управлением и врезался в бордюрный камень.В момент ДТП водитель находился без мотошлема. От полученных травм он скончался на месте, ещё до приезда бригады скорой помощи. Пассажирка — 19-летняя девушка, которая использовала средства пассивной безопасности, — получила травмы различной степени тяжести и была доставлена в больницу.Выяснилось, что погибший не имел водительского удостоверения категории, необходимой для управления мотоциклом. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.