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Футболисты «Урала» застряли в Ярославле на фоне атаки беспилотников
Фото: кадры видео из телеграм-канала ФК «Урал»
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» после первого официального матча сезона против ярославского «Шинника» (матч завершился победой «Урала» со счётом 0:1) не смог вылететь из Ярославля. Клубному самолёту не дали подняться в воздух.
Росавиация объяснила закрытие ярославского аэропорта следующим образом:
Незадолго до этого Минобoроны РФ сообщило о сбитии 38 дронов над территорией Центрального федерального округа.
Напомним, на этой неделе стартовал чемпионат России по футболу — как в высшей по силе лиге РПЛ, так и во втором дивизионе профессионального футбола, ФНЛ, в которой и выступает «Урал». «Урал» на протяжении прошлого сезона претендовал на выход в Премьер-лигу, но в итоге занял четвёртое место в чемпионате ФНЛ, в то время как для прямого попадания в РПЛ нужно было занять одно из первых двух мест — после завершения чемпионата, правда, команды, занявшие второе и третье места («Торпедо» и «Черноморец» соответственно) не допустили для участия в РПЛ, но несмотря на это, освободившиеся места в РПЛ футбольные чиновники передали вылетевшему из высшей лиги ФК «Оренбург» и вылетевшему в стыковых матчах ФК «Пари НН», а не «Уралу».
«Команда ожидает вылета уже более 4,5 часов. Аэропорт Ярославля закрылся в момент, когда игроки, тренерский штаб и персонал уже находились на борту, а пилоты готовились к полёту. Более часа все сидели в самолёте, а затем вернулись в здание аэропорта»,
— сообщили в официальном телеграм-канале клуба.
Росавиация объяснила закрытие ярославского аэропорта следующим образом:
«Аэропорт Туношна (Ярославль). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,
— сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко.
Незадолго до этого Минобoроны РФ сообщило о сбитии 38 дронов над территорией Центрального федерального округа.
Напомним, на этой неделе стартовал чемпионат России по футболу — как в высшей по силе лиге РПЛ, так и во втором дивизионе профессионального футбола, ФНЛ, в которой и выступает «Урал». «Урал» на протяжении прошлого сезона претендовал на выход в Премьер-лигу, но в итоге занял четвёртое место в чемпионате ФНЛ, в то время как для прямого попадания в РПЛ нужно было занять одно из первых двух мест — после завершения чемпионата, правда, команды, занявшие второе и третье места («Торпедо» и «Черноморец» соответственно) не допустили для участия в РПЛ, но несмотря на это, освободившиеся места в РПЛ футбольные чиновники передали вылетевшему из высшей лиги ФК «Оренбург» и вылетевшему в стыковых матчах ФК «Пари НН», а не «Уралу».
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