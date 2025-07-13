В Свердловской области за сутки потушили 22 пожара: один человек погиб, двое пострадали

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки в Свердловской области произошло 22 пожара, девять из них — в жилом секторе. По информации МЧС России по Свердловской области, в результате возгораний погиб один человек, ещё двое получили травмы.В Качканаре пожар вспыхнул в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки по улице 11 микрорайон. Горели личные вещи на площади около 5 квадратных метров. Пожарные прибыли оперативно — на тушение ушло всего семь минут. Несмотря на быструю реакцию, погиб мужчина. Причину возгорания устанавливают дознаватели.В посёлке Большой Исток в СНТ «Мир» огонь уничтожил садовый дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. Пострадал мужчина. С пламенем боролись семь специалистов при помощи двух единиц техники, полная ликвидация заняла 59 минут. Причины происшествия выясняются.В Реже на улице Пушкина загорелась сухая трава. Огонь распространился на площади 3 квадратных метра. Пострадал несовершеннолетний. Установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.По статистике ведомства, наиболее частыми причинами возгораний остаются: неосторожное обращение с огнём (18% случаев), короткое замыкание электропроводки (13%) и поджоги (9%). Нарушения правил пожарной безопасности привели к пожарам в 4% случаев.