Ночью в Екатеринбурге погиб мотоциклист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Минувшей ночью на одной из дорог Екатеринбурга произошла трагедия. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб мотоциклист, сбитый легковой машиной.По данным Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась 18 июля около 01.10 на улице Волгоградской, возле дома №222. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ», выполняя поворот налево, не предоставил преимущество встречному мотоциклу «Yamaha». В результате столкновения 32-летний мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался в больнице спустя два часа после аварии.Сотрудники ГИБДД установили, что водитель автомобиля находились в трезвом состоянии, а мотоциклист был в защитном шлеме. Для выяснения всех обстоятельств происшествия назначены судебно-медицинские экспертизы. На месте ДТП проведены необходимые процессуальные действия, по факту аварии инициировано расследование.