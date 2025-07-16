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Только четыре из одиннадцати свердловских пожаров четверга глодали жилые дома

18.27 Пятница, 18 июля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает: за прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 11 пожаров. Четыре возгорания пришлись на жилой сектор.

Наиболее серьёзный инцидент произошёл в посёлке Красногвардейский на улице Ломоносова. Там загорелся частный жилой дом вместе с надворными постройками. Огнём было охвачено 118 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина, ему оказали медицинскую помощь. К тушению привлекались 13 специалистов и 4 единицы техники. С огнём справились за 80 минут.

Ещё более крупный пожар произошёл в селе Грязновское, где огонь повредил частный дом и прилегающие постройки на площади 128 квадратных метров. На месте работали 6 специалистов и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировано за 49 минут.

Ещё один эпизод зафиксирован в посёлке Антоновский на улице Центральная: загорелась частная баня, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Подразделение в составе 2 специалистов и 1 единицы техники потушило огонь за 13 минут.

По предварительным оценкам, неосторожное обращение с огнём фигурирует в качестве возможной причины пожаров примерно в 9% зарегистрированных случаев. Короткое замыкание электропроводки также рассматривается в 9% эпизодов, как и нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:14 Оставленный возле ТЦ «Мегаполис» прицеп напугал екатеринбуржцев
15:40 «Водоканал-НТ» обязали каждый день платить по 15 тысяч рублей за загрязнение реки Тагил
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14:02 Пассажиры поезда «Новороссийск – Екатеринбург» пожаловались на грязь и жару
13:52 В столице Урала проведут конкурс по сбору макулатуры
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12:36 Вдоль свердловского участка трассы М-12 «Восток» установили сотовые вышки
12:00 В Каменске-Уральском двухгодовалый ребёнок упал в открытый люк
11:40 Трёх зацеперов сняли с «колбасы» сотрудники екатеринбургской полиции
11:00 Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой
10:05 К 11 годам приговорили жителя Ревды за убийство родной сестры
09:44 В больнице Нижнего Тагила скончался байкер после столкновения с автомобилем Renault
23:31 СМИ сообщают об объявлении в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале
21:20 В Ельцин-центре покажут ещё один культовый фильм времён Перестройки
20:48 Директора мясоторговой компании из Екатеринбурга обвиняют в даче взятки ветеринарам
20:18 Посвящённый уральскому писателю гастро-литературный вечер проведут в Екатеринбурге
19:51 В Екатеринбурге осудили вымогателей крупной суммы
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