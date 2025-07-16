Только четыре из одиннадцати свердловских пожаров четверга глодали жилые дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий сообщает: за прошедшие сутки в Свердловской области было ликвидировано 11 пожаров. Четыре возгорания пришлись на жилой сектор.Наиболее серьёзный инцидент произошёл в посёлке Красногвардейский на улице Ломоносова. Там загорелся частный жилой дом вместе с надворными постройками. Огнём было охвачено 118 квадратных метров. На пожаре пострадал мужчина, ему оказали медицинскую помощь. К тушению привлекались 13 специалистов и 4 единицы техники. С огнём справились за 80 минут.Ещё более крупный пожар произошёл в селе Грязновское, где огонь повредил частный дом и прилегающие постройки на площади 128 квадратных метров. На месте работали 6 специалистов и 2 единицы техники. Возгорание ликвидировано за 49 минут.Ещё один эпизод зафиксирован в посёлке Антоновский на улице Центральная: загорелась частная баня, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Подразделение в составе 2 специалистов и 1 единицы техники потушило огонь за 13 минут.По предварительным оценкам, неосторожное обращение с огнём фигурирует в качестве возможной причины пожаров примерно в 9% зарегистрированных случаев. Короткое замыкание электропроводки также рассматривается в 9% эпизодов, как и нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.