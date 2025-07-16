Возрастное ограничение 18+
Оставленный возле ТЦ «Мегаполис» прицеп напугал екатеринбуржцев
Фото: «Екатское чтиво» / t.me/EkatskoeChtivo
Оставленный на парковке возле торгового центра «Мегаполис» подозрительный «бесхозный» прицеп напугал жителей Екатеринбурга.
Информационное агентство Ura.ru сообщало, что из-за него в ночь на 18 июля силовики оцепили торговый центр по периметру. Предполагалась, что там могла быть спрятана взрывчатка, но, по данным издания «КП-Екатеринбург», ничего опасного в итоге не нашли.
Также удалось выяснить, кто оставил прицеп. Его владельцем оказался 22-летний молодой человек. После того как ему рассказали о случившемся, он приехал на парковку и отбуксировал принадлежащий ему прицеп.
Информационное агентство Ura.ru сообщало, что из-за него в ночь на 18 июля силовики оцепили торговый центр по периметру. Предполагалась, что там могла быть спрятана взрывчатка, но, по данным издания «КП-Екатеринбург», ничего опасного в итоге не нашли.
«В ходе осмотра данного прицепа не было обнаружено предметов, которые представляли опасность для жизни граждан»,
– ответили ресурсу в силовых структурах.
Также удалось выяснить, кто оставил прицеп. Его владельцем оказался 22-летний молодой человек. После того как ему рассказали о случившемся, он приехал на парковку и отбуксировал принадлежащий ему прицеп.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию