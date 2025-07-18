Возрастное ограничение 18+
После падения ребёнка в открытый люк в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Каменске Уральском возбудили уголовно дело в связи с травмированием двухгодовалого ребёнка после падения в открытый люк.
Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
Также ребёнка собираются направить на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда.
Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
«В ходе расследования проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы»,
– говорится в сообщении.
Также ребёнка собираются направить на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию