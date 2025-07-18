После падения ребёнка в открытый люк в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело





– говорится в сообщении «В ходе расследования проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Каменске Уральском возбудили уголовно дело в связи с травмированием двухгодовалого ребёнка после падения в открытый люк.Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ – «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в СУ СК России по Свердловской области.Также ребёнка собираются направить на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень тяжести вреда.