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В Каменске-Уральском двухгодовалый ребёнок упал в открытый люк
Фото: прокуратура Свердловской области
В Каменске-Уральском прокуратура проводит проверку в связи с травмированием двухгодовалого ребёнка после падения в открытый люк коллектора.
Инцидент произошёл сегодня утром около дома на Кунавина, 15 «А», говорится в сообщении свердловской прокуратуры.
После случившегося малыша доставили в городскую больницу. Какие травмы получил ребёнок, не сообщается. Известно, что после обследования родители отказались от госпитализации. Теперь в ситуации разбирается надзорное ведомство.
Представители прокуратуры намерены дать оценку соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры и установить принадлежность коммунальных сетей.
Инцидент произошёл сегодня утром около дома на Кунавина, 15 «А», говорится в сообщении свердловской прокуратуры.
После случившегося малыша доставили в городскую больницу. Какие травмы получил ребёнок, не сообщается. Известно, что после обследования родители отказались от госпитализации. Теперь в ситуации разбирается надзорное ведомство.
Представители прокуратуры намерены дать оценку соблюдению требований законодательства при содержании коммунальной инфраструктуры и установить принадлежность коммунальных сетей.
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