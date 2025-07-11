В больнице Нижнего Тагила скончался байкер после столкновения с автомобилем Renault

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувший четверг, 17 июля, около 13.00, в Нижнем Тагиле в районе дома №80 на улице Индустриальной столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл Honda.По предварительным данным, 54-летний водитель Renault при перестроении не предоставил преимущество в движении 44-летнему водителю Honda, который ехал попутно в правой полосе. В результате ДТП мотоциклист получил тяжёлые травмы и был доставлен в Центральную городскую больницу №4, где спустя три часа скончался.В ходе проверки госавтоинспекторы установили, что у погибшего байкера не было водительских прав нужной категории. Однако отмечается, что он был в мотошлемеУ водителя Renault стаж 21 год. Нарушений ПДД за последний год не допускал. Был трезв. В каком состоянии находился мотоциклист установит медицинская экспертиза, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.