В одном из 15 свердловских пожаров минувших суток пострадал человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 15 пожаров, семь из которых — в жилом секторе, — сообщает министерство чрезвычайных ситуаций региона. В одном из происшествий пострадал человек.Самый крупный пожар зафиксирован в деревне Багышково. Там на улице Пионерская загорелись надворные постройки. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Этот же пожар причинил вред здоровью местного жителя, который с места происшествия был госпитализирован. На такое масштабное возгорание было направлено 16 огнеборцев, которые локализовали огонь за 33 минуты.Крупный пожар произошёл и в Арамиле, где на улице Курчатова загорелся мусор на пятом этаже заброшенной пятиэтажки. Площадь пожара достигла 120 квадратных метров. На ликвидацию потребовалось 103 минуты, работали 11 пожарных и три автомобиля.Ещё два возгорания были зарегистрированы в Екатеринбурге. В одном случае на улице Мира горела дверь квартиры на четвёртом этаже пятиэтажного дома и площадь пожара составила один квадратный метр. Во втором случаев СНТ «СЗСМ» загорелась кровля садового дома на площади 2 квадратным метров. Эти возгорания не доставили больших проблем.По данным МЧС, в 20% случаев причиной пожаров минувшей среды стала неосторожность при обращении с огнем, в 6% — нарушение правил эксплуатации печей, еще 6% возгораний связаны с поджогами. Обстоятельства остальных происшествий выясняют дознаватели.