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Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В среду, 16 июля, в Ирбите возле остановки общественного транспорта у дома на улице Александра Матросова, 12 примерно в 20.30 сбили семилетнего ребёнка.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, ребёнок, 2018 года рождения, внезапно выбежал на дорогу и попал под колёса Kia под управлением мужчина 1990 года рождения. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести.
С места происшествия его увезли в Ирбитскую центральную городскую больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась.
Подчеркивается, что в момент ДТП рядом с ребёнком находился пьяный отец.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, ребёнок, 2018 года рождения, внезапно выбежал на дорогу и попал под колёса Kia под управлением мужчина 1990 года рождения. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести.
С места происшествия его увезли в Ирбитскую центральную городскую больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась.
Подчеркивается, что в момент ДТП рядом с ребёнком находился пьяный отец.
«У законного представителя сотрудники полиции зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Результаты проверки показали наличие алкоголя в крови – 0,99 мг/л. В действиях законного представителя усматриваются признаки административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ за нарушение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данному факту информация передана в отделение по делам несовершеннолетних»,
– сказали в управлении.
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