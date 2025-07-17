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Из-за пьяного отца в Ирбите семилетний ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса

17.40 Четверг, 17 июля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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В среду, 16 июля, в Ирбите возле остановки общественного транспорта у дома на улице Александра Матросова, 12 примерно в 20.30 сбили семилетнего ребёнка.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, ребёнок, 2018 года рождения, внезапно выбежал на дорогу и попал под колёса Kia под управлением мужчина 1990 года рождения. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести.

С места происшествия его увезли в Ирбитскую центральную городскую больницу. К счастью, госпитализация не потребовалась.

Подчеркивается, что в момент ДТП рядом с ребёнком находился пьяный отец.

«У законного представителя сотрудники полиции зафиксировали признаки алкогольного опьянения. Результаты проверки показали наличие алкоголя в крови – 0,99 мг/л. В действиях законного представителя усматриваются признаки административного правонарушения по статье 5.35 КоАП РФ за нарушение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. По данному факту информация передана в отделение по делам несовершеннолетних»,

– сказали в управлении.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:38 Из антисанитарных условий забрали приставы восьмимесячного малыша в Екатеринбурге
10:42 Очередного «бегунка» задержали в Екатеринбурге после хищения сбережений у горожанки
09:42 Заброшенные пашни обнаружил Россельхознадзор в Свердловской области
09:11 Социолог УрФУ Багирова предложила начислять пенсионные баллы за родительский труд
21:40 Открыт последний участок трассы Екатеринбург — Казань
21:05 Мутвалы Шыхлински поместили в СИЗО на два месяца
21:01 На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
20:31 Жительница Верхней Салды осуждена за убийство собутыльника
20:23 С начала лета в Свердловской области на воде погибли 17 человек
19:48 Госпрограмму по развитию ЖКХ обновили в Свердловской области
19:26 «Тёплое слово» прозвучит в Литературной гостиной Белинки
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