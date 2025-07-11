Пьяная мать с ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП в Камышловском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 17 июля, около четырёх часов утра в селе Обуховское в Камышловском районе Свердловской области 30-летняя мать с семилетним ребёнком в машине въехала в опору ЛЭП.Ребёнок перевозился без детского кресла на заднем сидении автомобиля. С различными травмами его увезли в больницу Камышлова.Как рассказали Вечерним ведомостям в региональном УГИБДД, прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД провели освидетельствование матери, которое показало содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе — 576 мг/л. Женщина пояснила, что заметила на дороге кошку и попыталась её объехать, но слишком резко повернула руль.В отношении водительницы составили протоколы за пьяную езду (ч. 1 ст. 12. 8 КоАП РФ), за неправильную перевозку ребёнка (ч.3 ст.12.23 КоАП РФ) за непристёгнутый ремень (ст.12.6 КоАП РФ), за использование плёнки на передних боковых стеклах (ст. 12.5 КоАП РФ) и за отсутствие страхового полиса (ч.3.1 ст.12.37 КоАП РФ).Женщине также грозит ответственности за неисполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ).