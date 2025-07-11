На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская Госавтоинспекция информирует водителей о временных изменениях в организации движения на автодороге «Екатеринбург – Шадринск – Курган». На 111-м километре трассы, в Каменском районе, из-за дорожно-транспортного происшествия введено реверсивное движение, регулируемое сотрудниками ДПС.По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля «Рено» на встречную полосу. За рулём находилась женщина 1960 года рождения. Машина столкнулась с большегрузом «Вольво», которым управлял мужчина 1969 года рождения. В результате лобового столкновения водитель «Рено» получила травмы и была экстренно доставлена в городскую больницу Каменска-Уральского. Состояние пострадавшей уточняется. О других пострадавших не сообщается.Для обеспечения безопасности на месте аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Поток транспорта регулируется вручную, возможны задержки. Госавтоинспекция просит водителей учитывать изменение схемы движения при планировании маршрута и соблюдать требования сотрудников ДПС.