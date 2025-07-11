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На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП

21.01 Среда, 16 июля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Свердловская Госавтоинспекция информирует водителей о временных изменениях в организации движения на автодороге «Екатеринбург – Шадринск – Курган». На 111-м километре трассы, в Каменском районе, из-за дорожно-транспортного происшествия введено реверсивное движение, регулируемое сотрудниками ДПС.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля «Рено» на встречную полосу. За рулём находилась женщина 1960 года рождения. Машина столкнулась с большегрузом «Вольво», которым управлял мужчина 1969 года рождения. В результате лобового столкновения водитель «Рено» получила травмы и была экстренно доставлена в городскую больницу Каменска-Уральского. Состояние пострадавшей уточняется. О других пострадавших не сообщается.

Для обеспечения безопасности на месте аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Поток транспорта регулируется вручную, возможны задержки. Госавтоинспекция просит водителей учитывать изменение схемы движения при планировании маршрута и соблюдать требования сотрудников ДПС.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:39 Метадон из тайника: в Нижнем Тагиле осуждена пара за хранение наркотиков
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16:19 На 14 суток «закрыли» жителя Свердловской области за любовь к тонировке
15:58 Назначена дата суда по уголовному делу помощника главы свердловского ГУФСИН
15:52 В свердловском посёлке Сарапулка подросток на мопеде врезался в грузовик и попал в больницу
14:47 Обвиняемых в пособничестве украинским телефонным мошенникам задержали в Свердловской области
14:05 20 тысяч компенсации назначили малышу из Краснотурьинска, которого толкнула воспитательница
14:02 В Екатеринбурге вновь проходит пикет за сохранение архитектуры свердловского авангарда
13:49 За грабёж осудили двух приятелей в Первоуральске
12:52 Денис Паслер раскритиковал главу Североуральска, где наблюдаются проблемы с качеством воды
12:34 В Солнечном микрорайоне Екатеринбурга высокоскоростной интернет провели ещё в 8000 квартир
11:06 Метеорологи предупреждают о высокой пожарной опасности в Свердловской области
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