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На трассе под Екатеринбургом введено реверсивное движение из-за серьёзного ДТП
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловская Госавтоинспекция информирует водителей о временных изменениях в организации движения на автодороге «Екатеринбург – Шадринск – Курган». На 111-м километре трассы, в Каменском районе, из-за дорожно-транспортного происшествия введено реверсивное движение, регулируемое сотрудниками ДПС.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля «Рено» на встречную полосу. За рулём находилась женщина 1960 года рождения. Машина столкнулась с большегрузом «Вольво», которым управлял мужчина 1969 года рождения. В результате лобового столкновения водитель «Рено» получила травмы и была экстренно доставлена в городскую больницу Каменска-Уральского. Состояние пострадавшей уточняется. О других пострадавших не сообщается.
Для обеспечения безопасности на месте аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Поток транспорта регулируется вручную, возможны задержки. Госавтоинспекция просит водителей учитывать изменение схемы движения при планировании маршрута и соблюдать требования сотрудников ДПС.
По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда легкового автомобиля «Рено» на встречную полосу. За рулём находилась женщина 1960 года рождения. Машина столкнулась с большегрузом «Вольво», которым управлял мужчина 1969 года рождения. В результате лобового столкновения водитель «Рено» получила травмы и была экстренно доставлена в городскую больницу Каменска-Уральского. Состояние пострадавшей уточняется. О других пострадавших не сообщается.
Для обеспечения безопасности на месте аварии сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. Поток транспорта регулируется вручную, возможны задержки. Госавтоинспекция просит водителей учитывать изменение схемы движения при планировании маршрута и соблюдать требования сотрудников ДПС.
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