Дюжину пожаров ликвидировали свердловские огнеборцы за вторник

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За прошедший вторник на территории Свердловской области было ликвидировано 12 пожаров, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Благодаря оперативным действиям огнеборцев удалось спасти одного человека.Одним из самых серьёзных инцидентов вторника стал пожар в Кировграде на улице Льва Толстого. Там горел частный жилой дом и надворные постройки. Площадь возгорания составила 66 квадратных метров. На месте происшествия работали 9 специалистов и 4 единицы техники. Благодаря действиям звена газодымозащитной службы из горящего здания был выведен один жилец. С огнём справились за 26 минут. Причину пожара предстоит установить дознавателям.В Екатеринбурге огнеборцы зафиксировали сразу два возгорания. На улице Шефская загорелся мусор в заброшенном здании (много раз уже горевшем и только недавно окончательно покинутом людьми). Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за 20 минут силами 8 специалистов и 3 единиц техники. Второй инцидент произошёл на улице Маневровая, где вспыхнула аппаратура на трансформаторной подстанции. Здесь площадь пожара составила 15 квадратов, а ликвидация возгорания заняла 11 минут (по минуте на каждого приехавшего пожарного).Ещё один случай произошёл в деревне Комлева. На улице Советская загорелась частная баня. Огонь охватил 20 квадратных метров. С возгоранием 6 специалистов справились за 15 минут.По данным МЧС, около 25% пожаров вчерашних суток произошли из-за неосторожного обращения с огнём. Ещё 16% связаны с коротким замыканием электропроводки, а 8% — с нарушением правил эксплуатации печного оборудования. По остальным случаям работают пожарные дознаватели.