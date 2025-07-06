Дома, автомобили и мусор горели вчера в 21 свердловском пожаре

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Спасатели МЧС России подвели итоги очередных дежурных суток: в регионе зафиксировано 21 возгорание, из которых семь произошли в жилом секторе. Огнеборцам пришлось справляться с пожарами различного характера — от горящих домов до тлеющего мусора и автомобильных возгораний.Одним из самых масштабных стал пожар в поселке Красный. По улице Лазурная вспыхнули частный жилой дом и надворные постройки. Огонь охватил 160 квадратных метров. На место выехали 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Полная ликвидация пожара заняла 91 минуту.В Екатеринбурге в течение суток произошло несколько инцидентов. На улице Шефская загорелся мусор на открытой площадке — площадь пожара составила 40 квадратных метров. Возгорание было потушено за 14 минут при участии 15 специалистов и 5 единиц техники.На улице Очеретина в торговой точке произошло возгорание холодильного оборудования. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр, и персонал магазина успел ликвидировать огонь до прибытия пожарных. Однако на вызов выехали 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.Ещё один пожар в Екатеринбурге произошел в неэксплуатируемом здании по улице Ереванская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные потушили огонь за 37 минут. К ликвидации были привлечены 13 специалистов и 6 единиц техники.В Североуральске на улице Ленина произошло возгорание легкового автомобиля. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, и с огнем удалось справиться всего за 2 минуты. На месте работали 9 специалистов и 2 пожарные машины.По данным МЧС, наиболее частыми причинами пожаров понедельника стали неосторожное обращение с огнем (9% случаев), поджоги (7%) и короткие замыкания электропроводки (4%).