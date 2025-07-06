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Дома, автомобили и мусор горели вчера в 21 свердловском пожаре

18.43 Вторник, 15 июля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Спасатели МЧС России подвели итоги очередных дежурных суток: в регионе зафиксировано 21 возгорание, из которых семь произошли в жилом секторе. Огнеборцам пришлось справляться с пожарами различного характера — от горящих домов до тлеющего мусора и автомобильных возгораний.

Одним из самых масштабных стал пожар в поселке Красный. По улице Лазурная вспыхнули частный жилой дом и надворные постройки. Огонь охватил 160 квадратных метров. На место выехали 14 сотрудников МЧС и 4 единицы техники. Полная ликвидация пожара заняла 91 минуту.

В Екатеринбурге в течение суток произошло несколько инцидентов. На улице Шефская загорелся мусор на открытой площадке — площадь пожара составила 40 квадратных метров. Возгорание было потушено за 14 минут при участии 15 специалистов и 5 единиц техники.

На улице Очеретина в торговой точке произошло возгорание холодильного оборудования. Площадь возгорания составила всего 1 квадратный метр, и персонал магазина успел ликвидировать огонь до прибытия пожарных. Однако на вызов выехали 10 сотрудников МЧС и 4 единицы техники.

Ещё один пожар в Екатеринбурге произошел в неэксплуатируемом здании по улице Ереванская. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Пожарные потушили огонь за 37 минут. К ликвидации были привлечены 13 специалистов и 6 единиц техники.

В Североуральске на улице Ленина произошло возгорание легкового автомобиля. Площадь пожара составила 2 квадратных метра, и с огнем удалось справиться всего за 2 минуты. На месте работали 9 специалистов и 2 пожарные машины.

По данным МЧС, наиболее частыми причинами пожаров понедельника стали неосторожное обращение с огнем (9% случаев), поджоги (7%) и короткие замыкания электропроводки (4%).

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:08 СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
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15:21 Бывшего министра ЖКХ Николая Смирнова выпустили из-под стражи
14:39 В Артинском округе ликвидировали крупную свалку
14:10 До 19 сентября в Екатеринбурге закроют движение на улице Новоозёрной
14:00 Роспотребнадзор сообщил о 21 случае отправления после празднования выпускного в Екатеринбурге
13:34 Актриса из Екатеринбурга назвала режиссера Ашота Кещяна машиной и оценила работу с Кологривым
13:13 После отравления выпускников вуза в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело
12:54 Мать избивших одноклассницу братьев-школьников будут судить в Нижнем Тагиле
11:57 На шесть гектаров сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:23 12 человек госпитализировали после посещения кафе «Версаль» в Екатеринбурге
11:18 За расправу над собаками родственницы будут судить брата и сестру из Байкалвоского района
11:02 166 школьников освоили профессию в Екатеринбурге
10:04 Отец из Новоуральска под угрозой уголовной ответственности погасил «миллионный» долг по алиментам
09:54 Верхотурскую администрацию обязали расселить аварийный дом до декабря 2025 года
21:15 Облпрокуратура выявила сотни нарушений трудовых прав свердловских педагогов
20:40 За драку охранника с покупателем расплатится екатеринбургский магазин
19:59 Почти семью сотнями свердловчан пополнилась область за прошлую неделю
19:31 В Заречном раскрыто убийство 14-летней давности
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