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СМИ сообщают о получении перелома четырёхлетней девочкой в детском саду Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в детском саду на Сортировке во время прогулки сломала руку четырёхлетняя девочка. По словам её мамы, она упала с игровой конструкции.
Об этом пишет телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», публикуя справку из травмпункта, где указан диагноз «закрытый перелом лучевой кости слева без смещения». Также там под вопросом поставлен перелом костей носа.
Со слов мамы девочки, эти травмы малышка получила в детском саду №80 на Теплоходном проезде, 3, который посещает. Женщина уверена, что несчастный случай произошёл из-за того, что её дочка играла на детской площадке, предназначенной для детей постарше. Там она оказалась из-за того, что группы объединили.
Женщина также заявила, что медсестры в садике нет.
Об этом пишет телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», публикуя справку из травмпункта, где указан диагноз «закрытый перелом лучевой кости слева без смещения». Также там под вопросом поставлен перелом костей носа.
Со слов мамы девочки, эти травмы малышка получила в детском саду №80 на Теплоходном проезде, 3, который посещает. Женщина уверена, что несчастный случай произошёл из-за того, что её дочка играла на детской площадке, предназначенной для детей постарше. Там она оказалась из-за того, что группы объединили.
«У них там есть турники. На площадке, предназначенной для детей возраста дочери, естественно нет никаких турников. Группа смешанная из-за того, что воспитатели в отпусках»,
– приводит слова матери ресурс.
Женщина также заявила, что медсестры в садике нет.
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