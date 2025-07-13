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Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек

18.38 Понедельник, 14 июля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За минувшие выходные сотрудники областного МЧС России ликвидировали 40 возгораний, 19 из которых произошли в жилом секторе. Благодаря оперативной работе спасателей удалось спасти 9 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 12 июля, был зафиксирован резкий скачок возгораний — сразу 26 пожаров! Основной причиной возгораний (в 15% случаев) стало неосторожное обращение с огнем. В трёх процентах случаев огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, в семи — по причине нарушения правил эксплуатации печного оборудования.

Два серьёзных происшествия произошли за один день в Нижнем Тагиле. На улице Октябрьской Революции на балконе четвертого этажа загорелись домашние вещи. Пожарные справились с огнем за 6 минут, при этом из задымленных помещений были эвакуированы 2 человека. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Второй инцидент произошёл на Ленинградском проспекте — в подъезде загорелось имущество жильцов на первом этаже. Здесь площадь пожара достигла 5 квадратов, из задымленного подъезда были спасены 6 человек. Возгорание потушили за 9 минут.

Крупный пожар произошел в СНТ «Ягодка» посёлке Старопышминск. Там горел садовый дом и огонь охватил 70 квадратных метров. Для ликвидации потребовалось более получаса и участие восьми пожарных. Еще один инцидент зафиксирован в Арамиле: в здании по обработке электрокабеля на площади 15 квадратных метров горели отходы производства. Пожар потушен за 10 минут.

В воскресенье, 13 июля, было зарегистрировано 14 пожаров, из которых 6 произошли в жилом секторе. Причины большинства возгораний аналогичны: неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание — по 14% случаев, нарушение правил при эксплуатации печей — 7%, поджог — также в 7%.

Самым серьёзным из воскресных инцидентов стал пожар в СНТ «Надежда» под Сысертью. Там огонь уничтожил баню и кровлю садового дома на площади 24 квадратных метров. Также в Нижнем Тагиле, на улице Бажова, пожарные спасли одного человека из горящей квартиры. Пожар был ликвидирован за 10 минут.

Кроме того, в Горноуральске сгорело неиспользуемое строение, в селе Патруши огонь повредил вентиляционную шахту административного здания, а в Екатеринбурге загорелся легковой автомобиль.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:33 В УГИБДД рассказали подробности о смертельном ДТП под Серовом 11 июля
12:55 Обвиняемому в убийстве подруги и её матери подростку огласили приговор в Екатеринбурге
12:28 В Екатеринбурге продлили ремонт трамвайных путей на перекрестке Радищева – Московская
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11:15 В Исети готовят к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс
09:46 Количество пострадавших от отравления хлором в «Баден-Бадене» увеличилось до 31
09:38 СК возбудил уголовное дело после массового отравления среди сотрудников «Баден-Бандена» в Екатеринбурге
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