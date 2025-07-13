Свердловские пожарные за два выходных потушили 40 пожаров и спасли 9 человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие выходные сотрудники областного МЧС России ликвидировали 40 возгораний, 19 из которых произошли в жилом секторе. Благодаря оперативной работе спасателей удалось спасти 9 человек, сообщили в пресс-службе ведомства.В субботу, 12 июля, был зафиксирован резкий скачок возгораний — сразу 26 пожаров! Основной причиной возгораний (в 15% случаев) стало неосторожное обращение с огнем. В трёх процентах случаев огонь вспыхнул из-за короткого замыкания, в семи — по причине нарушения правил эксплуатации печного оборудования.Два серьёзных происшествия произошли за один день в Нижнем Тагиле. На улице Октябрьской Революции на балконе четвертого этажа загорелись домашние вещи. Пожарные справились с огнем за 6 минут, при этом из задымленных помещений были эвакуированы 2 человека. Площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Второй инцидент произошёл на Ленинградском проспекте — в подъезде загорелось имущество жильцов на первом этаже. Здесь площадь пожара достигла 5 квадратов, из задымленного подъезда были спасены 6 человек. Возгорание потушили за 9 минут.Крупный пожар произошел в СНТ «Ягодка» посёлке Старопышминск. Там горел садовый дом и огонь охватил 70 квадратных метров. Для ликвидации потребовалось более получаса и участие восьми пожарных. Еще один инцидент зафиксирован в Арамиле: в здании по обработке электрокабеля на площади 15 квадратных метров горели отходы производства. Пожар потушен за 10 минут.В воскресенье, 13 июля, было зарегистрировано 14 пожаров, из которых 6 произошли в жилом секторе. Причины большинства возгораний аналогичны: неосторожное обращение с огнём и короткое замыкание — по 14% случаев, нарушение правил при эксплуатации печей — 7%, поджог — также в 7%.Самым серьёзным из воскресных инцидентов стал пожар в СНТ «Надежда» под Сысертью. Там огонь уничтожил баню и кровлю садового дома на площади 24 квадратных метров. Также в Нижнем Тагиле, на улице Бажова, пожарные спасли одного человека из горящей квартиры. Пожар был ликвидирован за 10 минут.Кроме того, в Горноуральске сгорело неиспользуемое строение, в селе Патруши огонь повредил вентиляционную шахту административного здания, а в Екатеринбурге загорелся легковой автомобиль.