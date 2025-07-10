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В полиции подтвердили информацию о задержании женщины с коляской в центре Екатеринбурга
Кадры из видео: «Злой Екатеринбург» / t.me/zloy_ekb
В полиции подтвердили информацию о задержание женщины с коляской около «Пассажа» в центре Екатеринбурга.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» сообщили, что женщина играла на гитаре, рядом был ребёнок в коляске. При этом отмечалось, что она не собирала деньги и не была пьяной.
На первом видео, опубликованным ресурсом, девушка сидит на «полу» в окружении сотрудников полиции. На втором видео уже происходит «задержание», а ребёнок плачет. Очевидцы, наблюдающие за происходящем со стороны, утверждают, что полицейские спровоцировали женщину. Также, по неподтверждённым данным, задержанную «залили» перцовым баллончиком.
В городском УМВД информацию о задержании подтвердили, рассказав, что женщину доставили в ОП №5, где на неё составили протокол за хулиганство.
Другие детали, упоминаемые в публикации, в управлении комментировать не стали.
Ранее в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» сообщили, что женщина играла на гитаре, рядом был ребёнок в коляске. При этом отмечалось, что она не собирала деньги и не была пьяной.
На первом видео, опубликованным ресурсом, девушка сидит на «полу» в окружении сотрудников полиции. На втором видео уже происходит «задержание», а ребёнок плачет. Очевидцы, наблюдающие за происходящем со стороны, утверждают, что полицейские спровоцировали женщину. Также, по неподтверждённым данным, задержанную «залили» перцовым баллончиком.
В городском УМВД информацию о задержании подтвердили, рассказав, что женщину доставили в ОП №5, где на неё составили протокол за хулиганство.
«В ходе несения службы нарядом ППСП в территориальный ОП № 5 УМВД доставлена местная жительница 2000 года рождения, которая привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство. В настоящее время службой по делам несовершеннолетних проводится проверка»,
– сказали в полиции.
Другие детали, упоминаемые в публикации, в управлении комментировать не стали.
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