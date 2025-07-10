В полиции подтвердили информацию о задержании женщины с коляской в центре Екатеринбурга

– сказали в полиции.

«В ходе несения службы нарядом ППСП в территориальный ОП № 5 УМВД доставлена местная жительница 2000 года рождения, которая привлечена к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ – мелкое хулиганство. В настоящее время службой по делам несовершеннолетних проводится проверка»,