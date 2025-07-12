Двойное ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург: в больнице ребёнок, один виновник скрылся

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 337-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в районе Первоуральска утром 13 июля произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.Первое ДТП случилось около 11.10. Неустановленный водитель автомобиля JAC, двигаясь по обочине, столкнулся с автомобилем Chery Tiggo, за рулём которого находился мужчина 1970 года рождения. После столкновения водитель JAC скрылся с места происшествия.Вскоре на этом же участке произошло второе столкновение: водитель 1989 года рождения, управлявший Ford Focus, не успел среагировать на остановившийся впереди Toyota Land Cruiser Prado и врезался в него. Как уточняется, внедорожник остановился из-за препятствия на полосе — участников предыдущего ДТП.В результате второго происшествия пострадала пассажирка Ford Focus — девочка 2020 года рождения. Её госпитализировали в Детскую городскую больницу №9 Екатеринбурга.Движение в сторону Екатеринбурга было временно организовано только по правой полосе. Госавтоинспекция напоминает: за оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность — согласно части 2 статьи 12.27 КоАП РФ, водителю грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет либо административный арест на срок до 15 суток. В случае наличия пострадавших может наступить уголовная ответственность.