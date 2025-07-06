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В Свердловской области за сутки в регионе потушено 26 пожаров, спасены 8 человек

15.39 Воскресенье, 13 июля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области за минувшие сутки произошло 26 пожаров, из них 13 — в жилом секторе. Сотрудники МЧС России по Свердловской области спасли восемь человек, сообщили в ведомстве. Основной причиной возгораний в 15% случаев стало неосторожное обращение с огнём.

В Нижнем Тагиле пожарные дважды выезжали на тушение в многоэтажках. На улице Октябрьской Революции горели вещи на балконе четвёртого этажа. Огонь распространился на два квадратных метра. Из задымлённой квартиры пожарные эвакуировали двух человек. Пожар был потушен за шесть минут.

Второй инцидент произошёл на проспекте Ленинградском. Там загорелось имущество жильцов в подъезде пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Были спасены шесть человек. С огнём справились за девять минут.

В Арамиле на улице Заветы Ильича пожар возник в здании по обработке электрокабеля. На площади 15 квадратных метров горели отходы производства.

В СНТ «Ягодка» посёлка Старопышминск вспыхнул садовый дом. Огонь охватил 70 квадратных метров. В ликвидации участвовали восемь специалистов. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи — таких случаев за вчерашний день было 7%.

По данным МЧС России по Свердловской области, ещё 3% возгораний вызваны коротким замыканием электропроводки.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:51 Двойное ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург: в больнице ребёнок, один виновник скрылся
15:39 В Свердловской области за сутки в регионе потушено 26 пожаров, спасены 8 человек
14:25 В Алапаевске мужчина угнал авто, сжёг его и пошёл воровать ноутбук в Дом культуры
13:27 Два модульных отеля появятся в Верхней Пышме и Сысерти к 2027 году
12:39 В Свердловской области выросло число лесных пожаров: за сутки зафиксированы три очага
12:18 Водитель Hyundai погиб при опрокидывании в кювет у станции Аять
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17:32 Случайный арест помог раскрыть преступление против пенсионерки в Асбесте, совершённое в 2021 году
16:21 Съезд с Екатеринбурга в Нижние Серги закрыт из-за ремонта до 14 июля
15:16 В Свердловской области на воде с начала сезона погибли 17 человек, включая пятерых детей
14:21 В Свердловской области трёх краснокнижных филинов готовят к выпуску в дикую природу
13:09 В Свердловской области за июнь пропали 131 человек: 10 по-прежнему не найдены
12:01 Пропала школьница: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Ирину Черевиченко
11:31 В Екатеринбурге на два дня закроют улицу Латвийскую из-за строительных работ
11:19 Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибли три человека
10:56 В Екатеринбурге ограничат движение транспорта во время крестного хода 16–17 июля
10:42 В Свердловской области тушат лесной пожар площадью 2 гектара
01:19 Выступление «Четверио» в екатеринбургском баре сорвали на половине концерта, несколько человек задержали
23:37 Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова покинула свою должность
23:15 Новый памятник соседу Николая Ипатьева открыли в Екатеринбурге
21:42 На Вторчермете собака с новорождённым щенком искала помощи
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20:37 В Серове крановщицу осудили за смерть электромонтёра
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