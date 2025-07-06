В Свердловской области за сутки в регионе потушено 26 пожаров, спасены 8 человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за минувшие сутки произошло 26 пожаров, из них 13 — в жилом секторе. Сотрудники МЧС России по Свердловской области спасли восемь человек, сообщили в ведомстве. Основной причиной возгораний в 15% случаев стало неосторожное обращение с огнём.В Нижнем Тагиле пожарные дважды выезжали на тушение в многоэтажках. На улице Октябрьской Революции горели вещи на балконе четвёртого этажа. Огонь распространился на два квадратных метра. Из задымлённой квартиры пожарные эвакуировали двух человек. Пожар был потушен за шесть минут.Второй инцидент произошёл на проспекте Ленинградском. Там загорелось имущество жильцов в подъезде пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Были спасены шесть человек. С огнём справились за девять минут.В Арамиле на улице Заветы Ильича пожар возник в здании по обработке электрокабеля. На площади 15 квадратных метров горели отходы производства.В СНТ «Ягодка» посёлка Старопышминск вспыхнул садовый дом. Огонь охватил 70 квадратных метров. В ликвидации участвовали восемь специалистов. Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печи — таких случаев за вчерашний день было 7%.По данным МЧС России по Свердловской области, ещё 3% возгораний вызваны коротким замыканием электропроводки.