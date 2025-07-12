Водитель Hyundai погиб при опрокидывании в кювет у станции Аять

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На 11-м километре автодороги «Подъезд к ж/д станции Аять от автодороги "Подъезд к п. Таватуй"» вечером 12 июля произошло смертельное ДТП. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, около 19.50 автомобиль Hyundai съехал с трассы и перевернулся в кювет.За рулём находился 49-летний местный житель. Предварительно установлено, что он двигался со стороны станции Аять, не справился с управлением и съехал на обочину. В результате водитель погиб на месте. Пассажирка 1985 года рождения получила травмы и была госпитализирована.Известно, что стаж вождения погибшего составлял 25 лет, за это время он 34 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии ни он, ни пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности.