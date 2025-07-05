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В Свердловской области за июнь пропали 131 человек: 10 по-прежнему не найдены

13.09 Суббота, 12 июля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области подвёл итоги июня: всего за месяц поступило 131 сообщение о пропавших людях. Из них удалось найти живыми 101 человека, ещё 7 — найдены погибшими. В 11 случаях были найдены родственники, а 10 человек до сих пор остаются в розыске. Кроме того, две заявки не подтвердились.

Как подчёркивают в отряде, поиск продолжается практически без перерывов. Волонтёры работают днём и ночью, выезжая как в города, так и в труднодоступные районы. Пока подводится статистика, в Тавде идёт розыск пожилого человека, а ранее успешно завершились поиски в Невьянском районе.

В отряде напоминают, что помочь может каждый: перепост ориентировки в интернете, звонок в больницу, участие в поиске в лесу или городе — всё это приближает возвращение человека домой.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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10:42 В Свердловской области тушат лесной пожар площадью 2 гектара
01:19 Выступление «Четверио» в екатеринбургском баре сорвали на половине концерта, несколько человек задержали
23:37 Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова покинула свою должность
23:15 Новый памятник соседу Николая Ипатьева открыли в Екатеринбурге
21:42 На Вторчермете собака с новорождённым щенком искала помощи
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16:51 Почти 10 лет запросило Гособвинение зарезавшему девушку и её мать подростку в Екатеринбурге
15:40 Жители Сысертского района вновь обратились к Паслеру по поводу мусорного полигона
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