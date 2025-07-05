В Свердловской области за июнь пропали 131 человек: 10 по-прежнему не найдены

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области подвёл итоги июня: всего за месяц поступило 131 сообщение о пропавших людях. Из них удалось найти живыми 101 человека, ещё 7 — найдены погибшими. В 11 случаях были найдены родственники, а 10 человек до сих пор остаются в розыске. Кроме того, две заявки не подтвердились.Как подчёркивают в отряде, поиск продолжается практически без перерывов. Волонтёры работают днём и ночью, выезжая как в города, так и в труднодоступные районы. Пока подводится статистика, в Тавде идёт розыск пожилого человека, а ранее успешно завершились поиски в Невьянском районе.В отряде напоминают, что помочь может каждый: перепост ориентировки в интернете, звонок в больницу, участие в поиске в лесу или городе — всё это приближает возвращение человека домой.