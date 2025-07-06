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Пропала школьница: в Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Ирину Черевиченко
Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области
В Екатеринбурге разыскивают 14-летнюю Ирину Владиславовну Черевиченко, которая ушла из дома 11 июля и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Девочка 2011 года рождения. Её рост — около 155 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие. В день исчезновения Ирина была одета в белую футболку, чёрные шорты с рисунком в виде сердечек и красные сланцы.
Всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
Девочка 2011 года рождения. Её рост — около 155 см, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие. В день исчезновения Ирина была одета в белую футболку, чёрные шорты с рисунком в виде сердечек и красные сланцы.
Всех, кто может обладать какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят обратиться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.
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