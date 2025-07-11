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Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибли три человека
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, ДТП случилось ранним утром 12 июля, около 05.00, на 147-м километре автодороги под Нижним Тагилом.
По предварительным данным, 58-летний житель Кушвы, управлявший автомобилем «Лада Гранта», двигался со стороны Екатеринбурга и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Subaru Forester». За рулём кроссовера находился 54-летний мужчина из города Советский (ХМАО – Югра).
В результате аварии водитель «Лады» и две его пассажирки — женщины 1959 и 1965 года рождения — погибли на месте. Водитель «Субару» и его 19-летняя спутница получили травмы и были госпитализированы. Согласно предварительной информации, все находившиеся в салонах автомобилей были пристёгнуты ремнями безопасности.
Стаж вождения погибшего водителя «Гранты» составлял 16 лет. За последний год он один раз нарушал правила дорожного движения. Водитель «Subaru» имеет 29 лет водительского стажа и за последние 12 месяцев трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
По предварительным данным, 58-летний житель Кушвы, управлявший автомобилем «Лада Гранта», двигался со стороны Екатеринбурга и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Subaru Forester». За рулём кроссовера находился 54-летний мужчина из города Советский (ХМАО – Югра).
В результате аварии водитель «Лады» и две его пассажирки — женщины 1959 и 1965 года рождения — погибли на месте. Водитель «Субару» и его 19-летняя спутница получили травмы и были госпитализированы. Согласно предварительной информации, все находившиеся в салонах автомобилей были пристёгнуты ремнями безопасности.
Стаж вождения погибшего водителя «Гранты» составлял 16 лет. За последний год он один раз нарушал правила дорожного движения. Водитель «Subaru» имеет 29 лет водительского стажа и за последние 12 месяцев трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
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