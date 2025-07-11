Под Нижним Тагилом в лобовом столкновении погибли три человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов произошла авария со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции Свердловской области, ДТП случилось ранним утром 12 июля, около 05.00, на 147-м километре автодороги под Нижним Тагилом.По предварительным данным, 58-летний житель Кушвы, управлявший автомобилем «Лада Гранта», двигался со стороны Екатеринбурга и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Subaru Forester». За рулём кроссовера находился 54-летний мужчина из города Советский (ХМАО – Югра).В результате аварии водитель «Лады» и две его пассажирки — женщины 1959 и 1965 года рождения — погибли на месте. Водитель «Субару» и его 19-летняя спутница получили травмы и были госпитализированы. Согласно предварительной информации, все находившиеся в салонах автомобилей были пристёгнуты ремнями безопасности.Стаж вождения погибшего водителя «Гранты» составлял 16 лет. За последний год он один раз нарушал правила дорожного движения. Водитель «Subaru» имеет 29 лет водительского стажа и за последние 12 месяцев трижды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.