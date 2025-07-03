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Из 15 свердловских пожаров четверга один унёс жизнь человека

18.10 Пятница, 11 июля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 15 пожаров, из которых пять — в жилом секторе. К сожалению, один из них стал губительным для погорельца.

Трагичный случай произошёл в Нижнем Тагиле. В квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Жуковского вспыхнули личные вещи. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению, предварительно выведя из задымлённого подъезда пятерых человек. В работе задействованы были 10 специалистов и 4 единицы техники. С огнём удалось справиться за 24 минуты, однако в ходе разбора завалов был обнаружен погибший — хозяин квартиры. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Ещё один пожар такого же масштаба — 12 квадратных метров площади — произошёл в посёлке Цементный. Там на улице Зелёной горело неэксплуатируемое строение. Шесть специалистов МЧС при помощи двух единиц техники ликвидировали пламя за 5 минут. Причина возгорания пока устанавливается.

Как уточняют в МЧС, каждый пятый пожар в регионе возникает по причине неосторожного обращения с огнём. Чаще всего это курение в помещении, неисправность электрооборудования или халатность при использовании открытого пламени.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:40 Жители Сысертского района вновь обратились к Паслеру по поводу мусорного полигона
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14:28 Из-за ремонта трамвайных путей в Екатеринбурге изменятся семь маршрутов
14:12 В Свердловской области обнаружили шесть свалок на сельхозземлях
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12:20 В Екатеринбурге изменились сроки перекрытия улицы Комсомольской
11:47 Осуждённому по статье о «педофилии» екатеринбургскому тренеру Ражеву отказали в УДО
10:41 Жителя Свердловской области будут судить за имитацию ДТП ради получения страховых выплат
10:23 В августе в Екатеринбурге закроют стоянку у ДИВСа
10:12 В Североуральске отказались от праздничного концерта на День города из-за вспышки инфекции
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20:43 В серовской больнице спасли раздробленную ногу молодого экскаваторщика
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19:48 Банк ДОМ.РФ и компания «Практика» восстановят памятник архитектуры в центре Екатеринбурга
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