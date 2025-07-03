Из 15 свердловских пожаров четверга один унёс жизнь человека

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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За минувшие сутки на территории Свердловской области произошло 15 пожаров, из которых пять — в жилом секторе. К сожалению, один из них стал губительным для погорельца.Трагичный случай произошёл в Нижнем Тагиле. В квартире на пятом этаже пятиэтажного дома по улице Жуковского вспыхнули личные вещи. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров. Прибывшие на место огнеборцы оперативно приступили к тушению, предварительно выведя из задымлённого подъезда пятерых человек. В работе задействованы были 10 специалистов и 4 единицы техники. С огнём удалось справиться за 24 минуты, однако в ходе разбора завалов был обнаружен погибший — хозяин квартиры. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.Ещё один пожар такого же масштаба — 12 квадратных метров площади — произошёл в посёлке Цементный. Там на улице Зелёной горело неэксплуатируемое строение. Шесть специалистов МЧС при помощи двух единиц техники ликвидировали пламя за 5 минут. Причина возгорания пока устанавливается.Как уточняют в МЧС, каждый пятый пожар в регионе возникает по причине неосторожного обращения с огнём. Чаще всего это курение в помещении, неисправность электрооборудования или халатность при использовании открытого пламени.